Кузбасс уточняет свои границы

В Кузбассе уточняют границы между географическими соседями. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе уточняют границы между географическими соседями. Работа проводится в рамках общероссийского пилотного проекта по реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных», предполагающего создание единой цифровой платформы в сфере недвижимости и строительства.

В результате на одном ресурсе объединятся все сведения о земле, недвижимости, лесных, водных и других объектах, которые сейчас хранятся в разных государственных информационных системах.

Пилотный проект будет реализовываться до конца нынешнего года.

Как пояснила на прошедшей в региональном управлении Росреестра пресс-конференции руководитель организации Ольга Тюрина, это поможет разрешить многочисленные споры между правообладателями, связанные с наличием неустановленных границ, и позволит оперативно вовлекать в гражданский оборот бесхозяйные и неиспользуемые объекты.

К примеру, о том, что проблема межрегиональных границ реальная, говорит незавидная история полузаброшенного поселка Полуторник. Этот населенный пункт находится в тайге в предгорьях Кузнецкого Алатау, при этом он частично расположен на территориях Тисульского муниципального округа Кемеровской области и Орджоникидзевского района Республики Хакасия. Жителей разделяет река Урюп. На левом берегу формально проживают кузбассовцы, а правобережная часть находится в границах Хакасии. Только после того, как в России закончили переводы часов на летне-зимнее время, и лево, и правобережцы наконец-то начали снова жить в одном часовом поясе.

Но и это еще не все. Полуторник образован в 1949 году и много лет является предметом территориального спора между регионами. Из-за этого у местных жителей много проблем, так как стороны не могли выбрать, кто отвечает за коммунальные услуги, медицинскую помощь, обязан чистить дороги зимой и т.п. При этом все граждане, проживающие на территории республики, прописаны в Кемеровской области – соответственно, реализовать свои имущественные права на территории Хакасии им не представляется возможным.

Спорная территория части поселка, расположенная в Орджоникидзевском районе включает в себя земли площадью 138 га.

Правительство республики, как сообщали тамошние СМИ, не против передачи части территории в Кемеровскую область в районе поселка Полуторник, но только с учетом соразмерного восполнения за счет территории Кемеровской области.

Вопрос должен быть решен до 1 января следующего года – времени окончания действия пилотного проекта.

Кроме того, в течение нынешнего года Кузбасс должен согласовать сведения о местоположении границ с Республикой Алтай. Также должны быть уточнены муниципальные границы, границы населенных пунктов и территориальных зон нашего региона.

Попутно в ходе проекта в рамках создания единой цифровой платформы сейчас проводятся мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

- Качество и полнота данных Единого государственного реестра недвижимости существенным образом влияет на экономическую и социальную повестку региона, обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, - подчеркнула Ольга Тюрина.