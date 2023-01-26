Участник спецоперации на Украине и обладатель трех орденов Мужества стал Героем Кузбасса

Константин Огий - единственный в Кузбассе обладатель трех орденов Мужества Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Участника специальной военной операции на Украине - командира специального отряда быстрого реагирования «Символ» Управления Росгвардии по Кемеровской области полковника полиции Константина Огия представили к высшей областной награде за его заслуги перед регионом. С инициативой присвоить собровцу звание «Герой Кузбасса» выступил губернатор Сергей Цивилев и областные депутаты его предложение единогласно поддержали. В среду, 25 января, Констнтину Огию торжественно вручили знак особо го отличия.

- Мы гордимся нашими земляками — героями. Доблесть, честь, отвага, проявленные вами при исполнении служебного долга — это пример, который вы подаете всем кузбассовцам и особенно — подрастающему поколению. Честно и мужественно вы выполняете свой долг по сей день. Поздравляю вас с высокой наградой Кузбасса. От всей души хочу вам пожелать здоровья и бодрости духа», — сказал Сергей Цивилев.

До спецоперации на Украине Константин Огий прошел чеченскую войну и Афганистан, куда попал еще 18-летним мальчишкой. За личную отвагу он трижды был отмечен орденами Мужества. И на сегодняшний день является единственным в Кузбассе обладателем сразу трех таких наград. За участие в спецоперации он получил орден «За заслуги перед Отечеством».

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