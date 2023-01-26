Кузбасский полицейский вынес девушку из горящей комнаты

Юрий Пинигин возвращался с дежурства, когда заметил пожар в многоэтажке. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Новокузнецку Кемеровской области младший лейтенант полиции Юрий Пинигин спас из огня местную жительницу с ограниченными возможностями, сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотрудник полиции возвращался домой после суточного дежурства, когда увидел, что из окна одной из квартир многоэтажного дома на улице Радищева идет дым. Он сразу же поспешил к месту происшествия. Возле подъезда очевидцы сообщили ему, что в горящей квартире может находиться девушка, которая плохо передвигается самостоятельно.

- Юрий Пинигин попросил окружающих вызвать экстренные службы, а сам зашел в задымленный подъезд и направился к очагу возгорания. Часть квартиры уже была объята огнем. В заполненном дымом коридоре полицейский увидел испуганную девушку и немедленно вынес ее на улицу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вскоре к месту происшествия прибыли пожарные, скорая помощь и экипаж полиции. Пока сотрудники МЧС России боролись с огнем, а медики осматривали спасенную гражданку, сотрудник уголовного розыска помог еще одному человеку, который спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна на козырек подъезда. В результате молодой человек повредил обе ноги. Полицейский вместе с местными жителями помог спустить пострадавшего вниз и передал его врачам.

- Мать девушки выразила слова искренней благодарности в адрес младшего лейтенанта полиции Юрия Пинигина за спасение дочери, - добавила Ирина Волк.