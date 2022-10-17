Горнолыжный сезон в Шерегеше начнется 11 ноября

С 11 по 13 ноября будут проходить мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона. Фото: АПК.

В этом году туристов «Шерегеша» - одного из лучших горнолыжных курортов России ждут новинки, которые сделают отдых еще более выгодным, комфортным и запоминающимся. Администрация правительства региона сообщает, что в прошедшем зимнем сезоне посещаемость превысила 2 миллиона человек.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что инфраструктура Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Для этого туда завели крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса.

Также глава региона уточнил, что кузбассовцы имеют приоритетное право на отдых с выгодой по программе лояльности для жителей Кузбасса. Так, нужно иметь банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе лояльности. Можно получить кешбэк от 10% за проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта. Сейчас к платежной системе подключены 11 партнеров. Ознакомиться со списком можно на сайте. Планируют, что в полную силу программа заработает в зимнем сезоне 2022-2023 и выгодных предложений для жителей региона на курорте станет еще больше.

А также время работы трассы «Запад» на Мустаге будет продлено в этом сезоне по просьбе гостей горнолыжного курорта. Для этого сделали освещение склона и канатной дороги. Достраивают новую дорогу от поселка до спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», чтобы зимой на курорте было меньше пробок.

Кроме того, в сервисном центре «Белка» будет открыт удаленный пункт выдачи багажа прилетевших в Новокузнецкий аэропорт туристов. С 11 по 13 ноября будут проходить мероприятия, посвященные открытию горнолыжного сезона 2022-2023. Позже будут сообщены точное время и программа.