Мокрый снег и порывистый ветер ожидаются в Кузбассе

Жителей ждет не самая лучшая погода для прогулок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в ближайшие дни в Кузбассе ожидается порывистый ветер и осадки. Так, во вторник, 18 октября, столбики термометров ночью покажут -1… +4 градуса, а днем +4… +9 градусов. Ожидается северо-западный ветер 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду. Обещают переменную облачность, в отдельных районах небольшие, местами умеренные дожди, местами с мокрым снегом.

В среду, 19 октября, ночью -2… +3 градуса, днем +3… +8 градусов. Прогнозируют западный ветер 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут небольшие дожди. Ночью небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, днем в отдельных районах небольшие дожди с мокрым снегом.

В четверг, 20 октября, ночью -4… +1 градус. Днем столбики термометров покажут +5… +10 градусов. Ожидается юго-западный ветер с переходом на юго-восточный ночью 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. В отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом.

В пятницу, 21 октября, в ночное время +3… +4 градуса. После восхода солнца столбики термометров покажут +7… +10 градусов. Прогнозируют юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. В этот день пройдет небольшой дождь.