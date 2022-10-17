В Кузбассе жительница лишилась около 800 тысяч рублей в попытке заработать на криптовалюте

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове 48-летняя жительница лишилась около 800 тысяч рублей, пытаясь заработать на покупке криптовалюты. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась кемеровчанка. Она рассказала, что у нее обманным путем похитили крупную сумму денег. Оказалось, что около месяца назад жительница начала общаться в интернет-мессенджере с неизвестным, который представился менеджером крупной компании по продаже криптовалюты. Собеседник завлек кемеровчанку обещаниями огромной прибыли при вложениях в цифровые активы - по его словам, ей нужно было лишь зарегистрироваться на сайте, сделать депозит, купить криптовалюты и ждать.

Для этого жительница взяла кредит в банке. Она переводила деньги на указанные «брокером» счета в течение месяца. Женщина думала, что приобретает криптовалюту. После аферист сообщил ей, что электронные деньги, в которые она вложилась, выросли в цене, и предложил купить еще больше, чтобы увеличить прибыль. Жительница Кузбасса согласилась, но перед новой сделкой захотела получить прибыль от своих вложений, о чем сказала собеседнику. Обман вскрылся, когда мошенник прекратил общение с кемеровчанкой, удалил переписку, а также заблокировал сайт для проведения биржевых торгов. Женщина поняла, что попалась на удочку афериста и обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Аферисту грозит до шести лет лишения свободы.