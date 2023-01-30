В Кемерове за выходные выпала половина месячной нормы осадков

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выходных на Кузбасс обрушился снегопад, особенно засыпало снегом север области и его центральную часть.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в Кемеровском гидрометцентре, за минувшие выходные в Кемерове выпала половина месячной нормы осадков. Основные снегопады пришлись на вечер пятницы и субботний день - за сутки выпало 11 мм, в то время как месячная норма составляет 30 мм. В воскресенье снегопад продолжился.

Больше всего снегом засыпало север и центральную часть области, при этом по южным районам сильных осадков не наблюдалось - антициклон обошел их стороной. Примечательно, что высота снега заметно не изменилась: до выходных в Кемерове она составляла 60 см, а на данный момент 63 см. Синоптики объяснили это тем, что снег пушистый.

- Основные снегопады в этом году пришлись на январь. По данным на 22 января высота снега составляла 49 см, на утро 30 января - 63 см. В то время как в начале зимы, в ноябре, у нас был недобор осадков, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве, - сказали в Кемеровском гидрометцентре.

Сегодня, 30 января, по области еще сохранятся снегопады, температура будет комфортной, но уже завтра погода начнет меняться. Кузбасс постепенно окажется во власти антициклона. В ближайшие дни ожидается похолодание, но без резкой смены погодных условий и без перепадов атмосферного давления. В ночные часы температурный фон будет составлять -18... -23 градусов, в дневные -12... -17, в горных районах ожидается -6... -11 градусов. Осадков не предвидится. Такая погода прогнозируется в регионе до 8 февраля.

Напомним, что дорожники выходят на борьбу с последствиями снегопадов круглосуточно. В выходные дни на очистке улиц от снега было задействовано более 100 спецмашин.