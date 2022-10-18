В Кемерове построили уникальное общежитие для студентов

У каждого блока есть своя большая и оборудованная кухня. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В Кемерове в рамках строительства Сибирского культурно-образовательного комплекса получено разрешение на ввод в эксплуатацию общежития филиала Российского государственного института сценических искусств.

Во вторник, 18 октября, для будущих жильцов и журналистов там провели экскурсию. Которая, сразу можно отметить, весьма впечатлила бывших студентов.

Многие сегодняшние студенческие общежития, в том числе в Кемерове, трудно назвать комфортными. Большинство из них было построено еще в советский период, и за прошедшие годы они устарели не только физически, но и морально. С бытовыми неудобствами довелось столкнуться и первокурсникам нового для Кузбасса высшего учебного заведения - будущим артистам драматических театров, театров кукол и кино, режиссерам, художникам-постановщикам и продюсерам.

- Там, где мы сейчас проживаем, в принципе неплохо, но очень уж маленькие комнаты по размеру: если студентов четверо, то кому-то приходится вынужденно спать на втором этаже. Плюс бытовые приборы, тот же холодильник, чайник, пришлось закупать самим. А главное - есть проблемы с бесплатным доступом к интернету, без которого свою жизнь я уже и не представляю, - поделилась первокурсница Валерия Давыдович, приехавшая учиться в Кемерово из южной столицы Кузбасса. - А здесь личного пространства много, даже есть отдельные душ, умывальник и туалет в каждом блоке. Впечатлила и большая кухня - а я люблю готовить.

- У меня теперь кардинально поменялось впечатление, в каких условиях могут жить студенты: здесь не только много пространства, но и созданы все условия для комфортной жизни. А еще здесь к тому же очень красиво. Так что теперь с однокурсниками считаем дни до переезда, - рассказала первокурсница Мария Ушева, приехавшая из Новосибирска.

Как уточнил начальник строительства Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства - филиала Российского государственного института сценических искусств - Кирилл Зачиняев из компании «Стройтрансгаз-Сибирь», объект возводили два года, семиэтажное здание общежития рассчитано на 60 комнат и 240 мест. На первом этаже разместятся административный персонал, комнаты для самоподготовки с компьютерами, медпункт, где будет постоянно присутствовать врач-терапевт, а также прачечная. В последнюю жильцам даже спускаться не придется - вещи можно будет отправлять по бельепроводу.

В комнатах уже расставлена мебель, устанавливается бытовая техника, на окнах повесили шторы и тюль. Каждая комната для жилья имеет два блока, рассчитанные на два человека. Кроме того, на каждом жилом этаже обустроены комнаты для маломобильных студентов с расширенными дверными проемами, чтобы колясочники могли заезжать к себе без проблем, также для них будут работать два электроподъемника.

- Я сама помню время, когда, будучи студенткой, спала на железной двухъярусной кровати. Таких мы при оснащении комнат даже не рассматривали. Приоритет отдавали мебели отечественных производителей. К примеру, удобные мягкие кровати привезли из Красноярска, кухонные гарнитуры - томского производства, а стулья - новосибирского, - рассказала заместитель генерального директора по производству компании «Автономные энергетические системы» Ксения Ерофеева. - Также в каждом блоке студенты получат холодильник, микроволновку, чайник. Телевизоры и компьютеры будут общими, их поставят в комнатах для самоподготовки. У каждого жильца в личном пользовании также будут кладовые – как отдельные большие платяные шкафы.

Планируется, что первые студенты заедут в общежитие в первых числах ноября, об этом сообщила Марина Межова, директор филиала РГИСИ.

Кстати, благодаря возведению данного объекта бесплатный подарок получили жильцы соседнего обычного общежития - асфальтированную дорогу.

А для студентов кроме того оборудовали парковку и современную спортивную площадку с резиновым покрытием.

Тем временем во всю идет строительство многоквартирного дома для преподавателей филиалов РГИСИ, Московской госакадемии хореографии и Центральной музыкальной школы, рассчитанный на 159 квартир.

Напомним, что Культурный кластер в Кемерове начали строить по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в 2019 году.