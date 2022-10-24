О чем рассказывают кайчи: уникальное наследие шорцев

Шорцы с народным музыкальным инструментом - двухструнным кай-комусом. Фото: Новокузнецкий краеведческий музей

2022 год объявлен Годом народного искусства и культурного наследия народов России. На территории Кузбасса проживает около 11 тысяч шорцев - представителей малого коренного народа. Сегодня мы публикуем очередную статью в рамках совместного проекта с «Разрезом Кийзасским» (актив компании ЭЛСИ) об уникальной культуре, традициях и быте коренного народа Кузбасса. Материал посвящен шорскому эпосу.

По данным этнографа Надежды Дыренковой, первые записи шорского фольклора появились во второй половине XIX века, когда Алтайская духовная миссия распространила свою деятельность на кузнецкую тайгу. Целью посланников Русской православной церкви было обращение в христианскую веру коренного населения Сибири. Миссионеры понимали, что без знания местного языка и фольклора они не смогут понять мировоззрение местных жителей и повлиять на него. Поэтому, как бы противоречиво это ни звучало, являясь проводником новых традиций, миссионеры внесли большой вклад в сохранение старых, записывая образцы народного творчества.

Шорский фольклор представлен разными жанрами: сказками, легендами, лирическими песнями, частушками и проч. Но особое место у шорцев занимают богатырские (героические) сказания (алыптыг ныбак или кай ныбак) - эпосы.

18 часов на сказание

Алыптыг ныбак, или кай ныбак исполняют сказители (кайчи) горловым пением в сопровождении игры на двухструнном музыкальном инструменте, похожем на домбру (кай-комус). Обычно кайчи начинал негромко наигрывать на кай-комусе, а потом переходил к исполнению. Как отмечали слушатели, кайчи в первые минуты как будто преображался, его голос приобретал силу и мощь. Шорцы верили, что исполнителю помогают духи-помощники.

Зачастую кайчи после музыкального исполнения устно пересказывали историю, которая имела строго выработанную форму.

Кайчи – человек, исполняющий богатырское сказание горловым пением в сопровождении кай-комуса. На фото: народный сказитель из города Мыски.

Как отмечает ученый Дмитрий Функ, главные темы героического эпоса - защита своей земли и рода и создание семьи. Они давали такой широкий диапазон импровизаций, что репертуар одного кайчи часто превышал сотню эпических сказаний. Кайчи передавали сказания из уст в уста.

«Трехчасовое сказание «Кыдат-Хан» я записал в 1985 г. от Анатолия Напазакова. А он перенял его от кайчи Павла Токмагашева (1906-1979), который исполнял этот эпос в традиционной манере в течение 12 часов. Токмагашев, в свою очередь, слышал сказание от своего ровесника, кайчи Павла Кыдыякова (1908-1970). Кыдыяков перенял сказание в детстве от легендарного кайчи Пашке, Павла Кузьмина (1830-1920-е гг.), который, как утверждает традиция, исполнял этот эпос трое суток и от которого шорский эпос вообще был впервые записан учеными, - это было в 1861 году», - рассказывает Дмитрий Функ, автор книги «Шорский героический эпос».

Кайчи считался уважаемым человеком в деревне, его слушали, собираясь у него дома вечерами. А иногда посиделки организовывали у кого-то из жителей села, который специально приглашал к себе кайчи и гостей «на сказку». Охотники брали с собой сказителя на промысел: считалось, что это приносит удачу. Не обходились без эпоса и похоронные обряды: сказания исполнялись во время ночных бдений возле тела умершего человека.

В зависимости от своего желания и настроя слушателей кайчи мог рассказывать более кратко или, наоборот, дополнять историю сравнениями и повторами. Одно сказание могло исполняться несколько часов, а иногда в течение 15-18 часов (три ночи).

«Общение с таким человеком - настоящее богатство»

К сожалению, сейчас уже не осталось в живых кайчи, которые рассказывали бы эпосы, но их наследие живо благодаря потомкам. Больше 20 лет изучает и собирает шорский фольклор кандидат филологических наук Любовь Арбачакова. Мы побеседовали с одной из самых известных современных представительниц шорского народа. Она успела пообщаться с живыми кайчи, одним из последних был Владимир Таннагашев.

«Мое общение с Владимиром Таннагашевым началось в начале 90-х годов, - рассказывает Любовь Арбачакова. - Спустя годы понимаю, что общение с таким человеком - настоящее богатство. Он рассказывал о своей жизни, семье, обычаях, которые перенял от предков. Но главное - сказания, которые он исполнял, а я записывала на диктофон и бумагу».

Наследие кайчи живо благодаря потомкам. На фото: народный умелец из Междуреченска со своими музыкальными инструментами.

Как отмечает Любовь Арбачакова, чаще всего в шорском эпосе присутствуют два героя-антипода. Это богатырь (реже богатырша) - добрый персонаж, защищающий свои владения и выступающий за мир и справедливость, и отрицательные герои - богатыри Нижнего мира. Интересным является образ Шибельдей. Это кто-то вроде русской Бабы-Яги, которая может чинить препятствия главному герою. Любовь Арбачакова поделилась своим любимым сказанием под названием «Казыр Тоо»:

«Богатырь по имени Казыр Тоо схлестнулся в неравной схватке с Шибельдейкой, которая с помощью колдовских уловок погубила его. Она отравила воду, которую пил герой. И богатырь погиб. Об этом узнала его суженая и прилетела к нему в образе птицы-гусыни. А затем, превратившись в прекрасную девушку, разделила его участь! На месте их гибели выросла береза, а из-под ее корней чудесным образом появляется малыш. Это был сын богатыря и его любимой. Ребенок вырос и отомстил за родителей, уничтожив коварную Шибельдейку». В этой истории хоть и погибает главный герой, но справедливость все же торжествует».

Порой в богатыре видят не просто положительного героя, а предка человеческого племени, первого человека. В таком случае его борьба с представителями нижнего мира приобретает масштабы защиты всего человеческого рода.

Самый известный шорский эпос

В некоторых случаях в эпосе можно найти описания реальных конфликтов, но чаще события уходят в далекое прошлое. Например, среди богатырей и ханов в сказаниях появляется Чакатый-монг (Чагатай). Это имя носил один из сыновей Чингисхана. Часто эпос начинается с описания некоего далекого эпического времени. Такой зачин мы видим в одном из самых известных героических сказаний шорцев - «Бездетный Ак-Каан»:

Давным-давно, говорят, это было,

Чуть позже первого человечества,

Чуть раньше нынешнего человечества, -

Вот когда, говорят, это было.

Стояла гора с шестьюдесятью перевалами,

Сверкала белым, а перед нею

К подножью плескалось белое море.

На берегу того белого моря

Пасся бесчисленно скот разномастный,

Разноязычный народ проживал там.

А посреди скота и народа

Солнцем и полной луной освещенный

Стоял золотой дворец превосходный.

А во дворе золотого дворца

Стояла, как столб, коновязь золотая,

К ней бело-сивый конь был привязан,

Конь, поглядеть, - молока был белее,

Губастый был конь - шесть вершков губа,

Губа же верхняя - три вершка.

А внутри золотого дворца

Жил Ак-Каан, повидавший довольно, -

Шесть поколений переживал он,

И жена с ним жила - Ак-Ой-Арыг.

«Бездетный Ак-Каан» - сказание о белом хане, его борьбе и любви. Эпос был впервые опубликован в сборнике «Духовная Шория», собранном профессором Андреем Ильичом Чудояковым. Сейчас сказание включили в разработанную для школьников программу по шорской литературе. Произведение рекомендовано для изучения в 9 классе в рамках регионального компонента по литературе.

В шорских мифах нередко присутствует поучительный элемент. Например, сказание «Кукушка» учит любви и уважению к родителям. Оно повествует о том, что деревенская женщина заболела и попросила помощи у своих детей. Однако они игнорировали ее просьбы и продолжали играть на улице. Войдя в дом, один из сыновей заметил, что тело матери начало покрываться перьями. Ребенок испугался и позвал брата с сестрой. Дети старались помочь своей матери, но было поздно. Женщина превратилась в кукушку и улетела. Произведений о взаимоотношении родителей и детей очень много в шорском фольклоре.

В части эпосов на первый план выходит история сыновей богатыря. Так, например, происходит в сказании о Кара Кане, где все внимание слушателей приковывается к судьбе его сына Алтын Сома, который растет не по дням, а по часам, пробует свою силу, спасает тетю Кан Кек, гибнет от руки богатыря Алып Маскачака, возрожается и празднует свадьбу.

В золотой дворец войдя,

Золотую чашу

На золотой стол поставил.

Тогда Алтын Арыг мать,

За руки его взяв, под руки подхватив,

На золотую кровать его уложила.

Только уложила его в постель -

Малыш, захрапев,

В глубокий сон вошел.

Кара Кан с Алтын Арыг

Ночами покой малыша стерегут,

Днями сон его оберегают.

Так берегли-стерегли его сон:

Три дня они ждали -

Малыш не просыпался.

Шесть дней ждали -

Малыш не просыпался.

Целых девять дней они ждали!

Через девять дней,

Золотясь, заря занялась,

Сияя, солнце взошло,

Малыш, ворочаясь,

Вытянул ноги -

До самых дверей их протянул.

Когда он вскочил, оказалось:

Подобный горе мужчина встал!

«Мы передаем все эти сказания своим детям»

Старшее поколение старается сохранить в памяти и передать детям сюжеты сказаний. «Я очень горжусь, что у моего народа такое богатое наследие. Эти произведения не авторские, а созданные народом. Мы передаем сказания своим детям и будем надеяться, что потомки сумеют сохранить все богатство для будущих поколений шорцев», - говорит Светлана Дудкина.

Молодежь также бережно относится к шорскому эпосу:

«Самые добрые воспоминания у меня из детства, когда мама рассказывала мне сказки и другие истории на шорском языке. Это неповторимые ощущения, когда ты окунаешься в родную культуру, будучи совсем малышкой. Конечно, своим детям я тоже на ночь пою песни не только на русском, но и на шорском языке», - делится многодетная мама Наталья Чепсаракова.

Старшее поколение старается передать детям богатое наследие своего народа. На фото: шорская женщина играет на народном инструменте варган.

Источник вдохновения - родной народ

Любовь Арбачакова родилась в небольшой шорской деревне Анзас, в 70 км от Таштагола.

«В конце 90-х годов я поступила в Новокузнецкий педагогический институт, там была открыта кафедра шорского языка, - рассказывает Любовь Арбачакова. - Учась в вузе, я четко поняла, что всю свою дальнейшую жизнь хочу посвятить родному народу - маленькому, но такому самобытному. Именно поэтому начала собирать шорский эпос. 20-30 лет назад еще были живы представители старшего поколения, которые могли передать литературные сокровища, которыми владели. Теперь таких людей практически не осталось».

Любовь Арбачакова - кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Сектора фольклора народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук. В область ее научных интересов входят изучение фольклора шорцев, сбор и фиксация современного материала, публикация произведений духовной культуры шорского народа.

Любовь Арбачакова не только занимается расшифровками и переводами фольклорных произведений, она талантливый живописец. За кисть и краски она взялась еще студенткой. Определить стиль картин художницы сложно. Абстракционизм, примитивизм и этномотивы - все это присутствует в работах. Заповедная кузбасская природа, хозяин тайги - медведь, жители Горной Шории - это далеко не полный перечень всего того, что можно найти на картинах Арбачаковой. Конечно, зачастую при написании полотен Любовь черпает вдохновение у своего народа - самобытного и загадочного.

Любовь Арбачакова и ее работы Фото: Анастасия Гульба.

При написании полотен художница черпает вдохновение у своего народа - самобытного и загадочного. Фото: Анастасия Гульба.

«Кара Кан» цитируется по книге «Шорские героические сказания» Л. Н. Арбачаковой, 2014 год. «Бездетный Ак-Каан» цитируется по книге «Духовная Шория» А. И. Чудоякова, 2008 год.