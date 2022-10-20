В выходные дни в Кузбассе ожидаются дожди и потепление до +17 градусов

В регионе потеплеет, но не надолго. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в выходные дни в Кузбассе потеплеет, но не надолго. Так, в пятницу, 21 октября, столбики термометров днем покажут +5… +10 градусов. Ожидается юго-западный ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Обещают переменную облачность, небольшие, в отдельных районах умеренные дожди.

В субботу, 22 октября, ночью +2… +7 градусов, местами до -3 градусов, днем +11… +16 градусов. Прогнозируют юго-западный ветер ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем в отдельных районах небольшие дожди.

В воскресенье, 23 октября, ночью +2… +7 градусов. Днем столбики термометров покажут +7… +12 градусов, а местами до +17 градусов. Ожидается ветер юго-западный с переходом на западный 10-15 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метров в секунду. Ночью в большинстве районов дожди, местами небольшие, днем по области дожди, местами небольшие, днем местами с мокрым снегом.

В понедельник, 24 октября, в ночное время -3… +1 градус. После восхода солнца столбики термометров покажут +1… +3 градуса. Прогнозируют юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. В этот день пройдет дождь со снегом.