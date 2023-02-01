В Кузбассе супруги оставили без квартиры заслуженного учителя России

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В кузбасском городе Юрга желание навести чистоту в квартире закончилось для 84-летней пенсионерки потерей квартиры. Женщина обратилась в фирму по чистке ковров и нарвалась на предприимчивую семейную пару, которая сначала втерлась к ней в доверие, а потом обманным путем переписала единственное жилье пенсионерки на себя. Подробности истории корреспонденту «Комсомолки» рассказали в следственном отделе по городу Юрга СК РФ России.

Сблизил потерянный ковер

84-летняя юргинка является заслуженным учителем России. Более 50 лет она проработала в школе, а последние годы находилась на пенсии. Занимаясь в свободное время преимущественно домашними делами, женщина решила почистить ковры в своей квартире. Тем более, что один из них был очень дорог сердцу: много лет назад бывшей учительнице довелось поработать в Монголии, и там она купила настоящий ворсовый ковер. Пенсионерка поспрашивала у знакомых, какие в городе есть химчистки, и обратилась в одну из них. Сначала сдала обычный ковер, а когда результаты работы ее устроили, то отправила на чистку еще два, в том числе монгольский. Обратно женщине вернули также два ковра, однако один из них был чужой. Разбираться и приносить извинения домой к бывшей учительнице приехала 37-летняя владелица фирмы. В результате монгольский ковер так и не нашли, но зато женщины подружились, и между ними завязалось тесное общение. Новая знакомая стала помогать пенсионерке ходить за продуктами, покупать лекарства и даже приглашала ее к себе на дачу. Пожилая женщина была рада и помощи, и общению, поскольку детей и внучат у нее не было, и она чувствовала себя одинокой.

Вскоре пенсионерка пожаловалась своей новой подруге на ухудшение слуха. В ответ женщина сообщила, что у нее остался от матери слуховой аппарат, и она готова по дружбе продать его всего за 15 тысяч рублей, а не за 100 тысяч, как в магазине. Сделку предложила оформить как надо - заключив официальный договор. Пожилая учительница, не глядя, подписала все документы. А посмотреть стоило бы, потому что знакомая подсунула ей договор не о продаже слухового аппарата, а о купле-продаже ее собственной квартиры.

Светит не чужая квартира, а тюремный срок

После этого бывшая учительница продолжила жить в своей «однушке», ни о чем не подозревая. Когда помощница пришла к ней в очередной раз, женщина пожаловалась на высокие цены в магазинах. Заботливая подруга помогла и тут: обрадовала, что президент России подписал распоряжение об оказании пожилым людям помощи от государства. Женщина пообещала помочь пенсионерке с оформлением всех документов, самой ей останется лишь съездить в МФЦ и поставить подпись. В назначенное время обрадованная старушка пришла в МФЦ и под контролем подруги подписала документы, передав право собственности на свою квартиру другому человеку - мужу аферистки.

Правда вскрылась случайно, когда пенсионерка сообщила своим родственникам, что знакомые везут ее в Кемерово в больницу. Родные засомневались в бескорыстности супругов. Там более, что и по городу пошли нехорошие слухи о семейной паре, мол что-то "мутят" с жильем.... Родные запросили выписку в ЕГРН и узнали, что собственником бабушкиной квартиры стал чужой 46-летний мужчина. А между тем предприимчивые супруги уже обратились в суд о выселении 84-летней женщины из квартиры...

Пострадавшая пенсионерка была в шоке от этой ситуации, однако руки не опустила и стала писать во все инстанции. Сначала делом занялась полиция, но после обращения женщины в Следственный комитет России оно было передано в региональный Следственный комитет.

На супругов завели уголовное дело по статье о мошенничестве, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф. В счет возмещения ущерба на квартиру и автомобиль обвиняемых был наложен арест. Муж по решению суда содержится в СИЗО, а его жена находится дома под подпиской о невыезде. Жилье пострадавшей учительнице было возвращено.

Сейчас уголовное дело передано в суд – дата его рассмотрения назначена на февраль. Кроме того, по инициативе следствия подан гражданский иск о признании договора купли-продажи квартиры незаконным.