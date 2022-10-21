В кузбасском городе пенсионеров атаковали псевдородственники

Преступления были совершены по одной схеме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение одних суток в полицию Анжеро-Судженска обратились девять пожилых жителей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве рассказали, что неизвестные обманным путем пытались похитить у пенсионеров деньги. Оказалось, что преступления были совершены по одной схеме. Пожилым жителям звонили незнакомцы, которые представлялись попавшими в ДТП внуками, работниками правоохранительных органов, просили деньги на помощь пострадавшим. На уловки аферистов не поддались 6 пенсионеров, а трое передали денежные средства прибывшему курьеру. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Так, 82-летней женщине поступил звонок от мужчины, который представился работником правоохранительных органов. Он сказал, будто внучка жительницы стала виновницей ДТП и, чтобы урегулировать проблемы, нужно передать все имеющиеся сбережения. Пенсионерка назвала свой адрес, куда вскоре пришел незнакомый мужчина, которому она отдала 105 тысяч рублей. Пожилая женщина позвонила внучке только после передачи денег и узнала, что ДТП не было, и она стала жертвой мошенников.

В настоящее время правоохранители устанавливают личности злоумышленников. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Кемерове четыре пенсионерки поверили псевдородственникам и лишились почти 900 тысяч рублей. В полицию обратились пожилые женщины в возрасте от 75 до 88 лет. Пенсионерки сообщили о том, что неизвестные под предлогом помощи родственникам обманным путем похитили у них крупные суммы денежных средств.