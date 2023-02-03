В Кузбассе начальник Роспотребнадзора отправлен в СИЗО

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе суд отправил в СИЗО начальника регионального управления Роспотребнадзора Евгения Окса, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом корреспонденту «КП»-Кемерово» сообщили в кемеровском Центральном районном суде.

2 февраля по ходатайству следствия начальнику Роспотребнадзора избиралась мера пресечения. Следователь настаивал на аресте обвиняемого, аргументируя это тем, что тот может скрыться, уничтожить доказательства или воспрепятствовать производству по уголовному делу. В итоге суд арестовал Евгения Окса на срок до 31 марта 2023 года.

В Центральном районном суде рассказали, что расследуются два взаимосвязанных уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Обвиняемыми по ним, помимо Евгения Окса, проходят еще два человека, в том числе сотрудник регионального Роспотребнадзора и учредитель Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования в Кемеровской области. Двум остальным фигурантам также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 марта.

Напомним, что о задержании главы Роспотребнадзора стало известно сегодня.

Евгений Окс был назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 22 марта 2012 года. До этого он работал заместителем руководителя данного ведомства.