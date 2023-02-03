Грандиозный финал проекта Muaythai Factory определил новых обладателей чемпионских поясов в столице Кузбасса

Фото: Данил АЙКИН

2 февраля в Кемерове состоялся грандиозный финал сезона 2022-23 масштабного проекта по профессиональному тайскому боксу Muaythai Factory, генеральным спонсором которого выступает компания АО «Стройсервис». Девять ярких поединков показали действующие и еще только восходящие звезды тайского бокса.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В международном турнире участвовали бойцы из Тайланда, Турции, Ирана, Бразилии, Франции и разных регионов России. Мероприятие прошло в три карда: Muaythai Russia, Muaythai Factory и Muaythai ELIT. В полуторатысячном зале губернского центра спорта «Кузбасс» не было ни одного свободного места.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Открывали вечер чемпион прошлого сезона Эдуард Сайк из Киселевска и народный любимец из Кемерово Владимир Габов. Они оба стали победителями в весовой категории 77 кг. Сайк точными ударами в голову досрочно победил представителя страны родоначальницы этого вида спорта Компетчлека Феиртекса из Тайланда, а Габов уже во втором раунде мощно нокаутировал турка Унала Алкайиса.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Новых обладателей чемпионских поясов определяли в российском карде Muaythai Factory. Киселевчанин Кирилл Хомутов победил дагестанца Абдуллу Даякаева, Сергей Косых из Киселевска – Константина Шахтарина из Пермского края, а москвич Дмитрий Васенев одолел Гаджи Меджидова из Дагестана. Россияне впервые стали чемпионами Muaythai Factory.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Следующим стал кард Muaythai Elit, где за победу боролись суперзвезды мировой арены. Кузбассовец Дмитрий Меньшиков нокаутировал иранца Мехрана Мохаммаднию, подтвердив статус «панчера», а Бейбулат Исаев из Сургута победил ведущего бойца GLORY Ариэля Мачадо из Бразилии.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Кульминацией вечера стало возвращение на ринг семикратного чемпиона мира по версии GLORY, заслуженного мастера спорта, многократного чемпиона России и Европы кузбассовца Артема Вахитова. Его выход в ринг стал настоящим шоу света и звука, а зал непрерывно скандировал «Артем, Кузбасс!» герою, который девять лет не проводил бои на своей малой родине.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В изматывающем трехраундовом поединке он победил чемпиона Европы по версии WFC, трекратного чемпиона Франции Паскаля Тауре в весовой категории 95 кг, демонстрируя превосходство в мощных ударах и руками, и ногами.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Muaythai Factory проводится с 2018 года. Это совместный проект Федерации тайского бокса России и постоянного генерального спонсора – компании АО «Стройсервис». Он призван готовить новых перспективных бойцов для профессиональной арены, выводить их на международный уровень и популяризировать профессиональный тайский бокс.

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Фото: Максим КИСЕЛЕВ