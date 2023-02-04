В Кузбассе двое детей-сирот сбежали в детдом от побоев приемного отца

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе дети-сироты сами пришли в детдом, чтобы избежать побоев от своего опекуна. Об этом сообщает Следственный комитет России по Кемеровской области.

Этот случай произошел еще летом прошлого года. Мальчик 11 лет со своей младшей сестрой самостоятельно пришел в детдом. Выяснилось, что практически на протяжении года приемный отец по любому надуманному поводу избивал сирот как руками, так и разными предметами. Дети, устав терпеть побои, сбежали из «семьи» за помощью.

Сейчас сирот забрали из семьи и передали в социальное учреждение. А следствие нашло достаточно доказательств для вынесения приговора для мужчины, который, к слову, признал свою вину. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года - за истязания, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего.