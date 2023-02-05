Кемеровский второклассник пожертвовал стипендию за отличную учебу на помощь тяжелобольным

Фото: пресс-служба АПК.

Восьмилетний школьник Данил Большаков из Кемерова пожертвовал премию, полученную за отличную учебу, на помощь тяжелобольным. О юном благотворителе рассказал в соцсетях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Желание помочь болеющим людям возникло у второклассника школы №97 после участия класса в благотворительной акции «Дети вместо цветов» на 1-ое сентября. Учительница предложила школьникам не покупать множество букетов, а перечислить сэкономленные деньги в пользу тяжелобольных детей. Тогда акцию поддержали и ученики, и родители, а Данил особенно проникся идеей сделать мир капельку лучше, и как только появилась возможность помочь другим, воспользовался ею.

Данил учится на одни «пятерки», в свободное время занимается рисованием и спортивными бальными танцами. И, причем, довольно успешно. Вместе со своей партнершей школьник добился немалых успехов - он является финалистом и призером региональных турниров. Для отличников в Кузбассе со второго класса учреждена денежная премия – по 1000 рублей каждое полугодие. После Нового года Данил Большаков получил свою первую стипендию и, не раздумывая, отдал ее на помощь неизлечимо больным детям и взрослым. Конечно, сначала посоветовался с родными – они его поддержали и помогли перевести деньги в благотворительный фонд.

Фото: пресс-служба АПК.

Мама Данилы Инна Витальевна рассказала, что она с раннего детства учила сына помогать нуждающимся и быть отзывчивым, причем учила на собственном примере - сама неоднократно принимала участие в благотворительных акциях. Инна Витальевна сказала, что гордится, что сын решил распорядиться премией именно так.