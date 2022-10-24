В Кузбассе ожидаются дожди со снегом и похолодание до -11 градусов

Жителей ждет не самая лучшая погода для прогулок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: октябрь стремительно меняет наряд и перестраивается на предзимье. На предстоящей неделе в Кузбассе сохранится неустойчивый характер погоды. В ночные часы столбики термометров будут понижаться до слабоположительных и слабоотрицательных отметок, днем будут со слабым плюсом. Практически ежедневно осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, соответственно гололедные явления.

Так, во вторник, 25 октября, столбики термометров ночью покажут 0… -5 градусов, местами до -10 градусов, а днем +3… +8 градусов. Ожидается юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, ночью местами порывы до 16 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду. Обещают ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков.

В среду, 26 октября, ночью -1… -6 градусов, местами -11 градусов, днем +4… +9 градусов. Прогнозируют южный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. В этот день осадков ждать не стоит.

В четверг, 27 октября, ночью -1… -6 градусов. Днем столбики термометров покажут +5… +10 градусов. Ожидается юго-западный ветер ночью 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. Ночью в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, днем пройдет дождь, местами с мокрым снегом.

В пятницу, 28 октября, в ночное время 0… -2 градуса. После восхода солнца столбики термометров покажут +1… +3 градуса. Прогнозируют юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. В этот день пройдет дождь со снегом.