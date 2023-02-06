Стая ворон напала на сову в центре Кемерова

Сова была замечена в районе ЗАГСа на проспекте Октябрьском. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В воскресенье жители Центрального района Кемерова стали свидетелями необычной картины: несколько ворон нападали на сову, сидевшую на ветке.

Горожане, проходившие в районе ЗАГСа на проспекте Октябрьском, обратили внимание на скопление ворон на одном дереве во дворе. Присмотревшись, они увидели, что наглые птицы нападают на сову, которая пристроилась на ветке. Очевидцы попытались прогнать ворон снежками, однако это не помогло. Птицы кружили вокруг непрошенной гостьи, окрикивая и перегоняя ее с дерева на дерево. Иногда они делали вид, что улетают, но потом снова возвращались.

Несколько ворон напали на сову. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

- Эта «драка» закончилась тем, что сова улетела в сторону цирка, а вороны не стали ее преследовать, - рассказал «Комсомолке» очевидец.

Примечательно, что рядом на снегу горожанин обнаружил следы совы после нападения на добычу. По всей видимости, хищница охотилась за мышами. К слову, именно еда и приводит зимой сов в город – птицы мигрируют туда, где больше корма. На очищенных от снега дорогах, им проще увидеть и поймать мелких грызунов, которыми они питаются.

Следы после охоты совы. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

Еще следы. Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Центре помощи диким и экзотическим животным пояснили, что совы нередко повергаются нападению ворон. Целью этого прессинга является не желание «насолить» хищнику, а стремление выгнать его со своей территории, так как тот представляет для них потенциальную угрозу. При этом совам чаще всего помощь людей не нужна. Опытные птицы сами выбирают стратегию поведения: они могут часами игнорировать горлопанящих ворон, пока те не потеряют к ним интерес, а также перемещаться короткими перелетами с дерева на дерева. Помощь человека птице требуется только в одном случае, если ее осадили на землю – обычно такое происходит с больными или ослабленными особями. Таким совам нужно обследование и восстановление для возврата в природу.