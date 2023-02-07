Елена Брусина: наука – это удел не только гениев. Это большой труд и вдохновение

Фото: пресс-служба КемГМУ

В Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России стартовал цикл мероприятий «Мой путь в науку». Серия встреч с известными учеными, выдающимися деятелями науки приурочена к десятилетию науки и технологий в России, Дням науки в Кузбассе и неделе науки в КемГМУ.

Открыла «Мой путь в науку» встреча с заведующей кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии КемГМУ Минздрава России, членом-корреспондентом РАН, доктором медицинских наук, профессором Еленой Брусиной.

«У каждого свой путь в науку. Я думаю, что мой путь отражает то поколение, в котором я выросла, и то время, в которое шло мое становление. Сегодня все совершенно по-другому. Но осталось главное – вдохновение и исследовательский интерес. Детьми в процессе познавания мира движет любопытство. Вспомните, сколько вопросов вы задавали своим мама и папам в детстве. И сегодня, чтобы развиваться, нужно также бесконечно задаваться вопросом «почему». В рамках встречи мы поговорим о том, что дала нам медицинская наука и как сделать первый шаг, чтобы к окончанию университета уже иметь за плечами выполненные научные исследования и решенные научные задачи. Это чрезвычайно важно, потому что наука сегодня – это основа технологического суверенитета нашей страны», – начала своё общение со студентами Елена Борисовна.

Профессор посоветовала ребятам начинать знакомство с наукой со студенческих кружков, которые помогут понять будущему врачу и исследователю, в каком направлении он хочет развиваться. И важно выбрать в качестве научного руководителя того человека, который вдохновляет, за которым хочется идти и на кого хочется равняться. Ведь, по мнению Елены Борисовны, учитель наравне с родителями вносит главный вклад в становление личности – сначала ребёнка, а потом будущего специалиста и молодого ученого.

Фото: пресс-служба КемГМУ

У студентки 3-го курса лечебного факультета КемГМУ Минздрава России Полины Завырылиной получилось так, что первым проводником в мир науки для нее стала ее мама Ольга Барбараш – доктор медицинских наук, выдающийся российский кардиолог и учёный, академик РАН, представитель знаменитой в Кузбассе династии врачей, заведующая кафедрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии КемГМУ.

«Уже со школьной скамьи мама учила меня писать первые научные работы. В 10-м и 11-м классах они были посвящены кардиологии и реабилитации. И я продолжаю развиваться в этих сферах.Теперь уже в стенах нашего университета. Мне это безумно нравится, потому что мой уровень знаний постоянно повышается. Я изучаю много отечественной и зарубежной литературы, общаюсь с разными людьми, в том числе с пациентами. Я убеждена, что заниматься наукой – это значит идти в ногу со временем. Постоянно появляется новая информация, которую нужно знать, чтобы в будущем стать хорошим врачом и профессионально лечить людей», – поделилась Полина Завырылина.

Фото: пресс-служба КемГМУ

Студент 3-го курса лечебного факультета КемГМУ Георгий Тетерин, который стал интересоваться наукой на 1-ом курсе, считает, что исследовательская деятельность – это отличная возможность получить дополнительные знания по дисциплинам, которые будущие врачи проходят в рамках обучения в медицинском вузе.

«Например, студенту нравится изучать болезни печени. И благодаря науке он может посмотреть на эту проблематику с разных сторон: со стороны нормальной физиологии, биохимии, пропедевтики внутренних болезней и т.д. И это очень интересно. Помимо этого, научная деятельность в университете даёт студентам определённые бонусы, в том числе баллы на повышенную государственную академическую стипендию. И это тоже очень хорошая мотивация для того, чтобы заниматься наукой», – рассказал Георгий Тетерин.

Продолжая свое общение со студентами, выдающийся специалист в области эпидемиологии, автор 474 научных работ, член-корреспондент РАН Елена Брусина отметила, что, говоря о науке в стенах медицинского вуза, нельзя не сказать о том, что наука и медицина находятся в неразрывной связи. И открытия в других научных областях оказывают большое влияние на развитие отрасли здравоохранения. Так, развитие физики открыло врачам лучевые методы диагностики, электрокардиографию и многое другое. Поэтому для будущих врачей наука – это не просто научная деятельность, она имеет колоссальное значение для практикующих специалистов, ведь без знания современной медицины, без использования новейших достижений науки невозможно стать хорошим специалистом.

«В Кемеровском государственном медицинском университете у студентов есть огромное количество возможностей для развития научной мысли. Это и олимпиады, и квесты, и конференции, которые дают старт рождению новых идей. Со всеми этими возможностями нужно обязательно познакомиться. И важно вести диалог с теми, кто сегодня, может быть, считает, что наука – это где-то там, это удел гениев. На самом деле это не так. Это большой труд и вдохновение», – рассказала член-корреспондент РАН Елена Брусина.

В рамках встречи студенты задали заведующей кафедрой эпидемиологии, инфекционных болезней и дерматовенерологии КемГМУ Минздрава России, члену-корреспонденту РАН, д.м.н., профессору Елене Брусиной большое количество вопросов. Ответы Елены Борисовны замотивировали ребят на занятие наукой и помогли будущим врачам понять, как выбрать для исследования актуальную и перспективную тему, которая принесёт пользу не только молодому учёному, но и всему практическому здравоохранению Кузбасса и России в целом.

«Мой путь в науку» – это истории успеха выдающихся ученых, важные страницы их биографии, знаковые события их научного пути. И такие мероприятия, по моему глубокому убеждению, могут стать той отправной точкой, когда студент примет решение заниматься наукой профессионально», – отметила начальник научного управления КемГМУ Минздрава России, доктор экономических наук, профессор Ирина Кудряшова.