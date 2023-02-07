В Шерегеше воинственный глухарь напал на группу туристов

Фото: кадр ШЕРЕГЕШ | 2022-23 | SHERSHAVEL / ВКонтакте

На горнолыжном курорте Шерегеш глухарь напал на группу туристов из Новосибирска. Агрессивная птица принялась защищать свою территорию от непрошенных гостей, катавшихся на лыжах и сноубордах.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Пятеро молодых людей из Новосибирска катались на склоне в Шерегеше. Первым ехал Дмитрий Коваленко, именно он увидел среди деревьев глухаря. Мужчина остановился покормить птицу, но даже не успел открыть рюкзак, потому что глухарь кинулся в его сторону: стал подходить вплотную и издавать звуки.

- Я был на сноуборде, начал подпрыгивать, чтобы немного отъехать, но упал,- рассказал Дмитрий.

Что происходило дальше, можно увидеть на кадрах, которые разлетелись по соцсетям: сноубордист лежит на снегу, а его атакует огромный глухарь. Птица не боится, щелкает клювом и надвигается на мужчину, отчего ему приходится отодвигаться. Только напарник сноубордиста - горнолыжник - помог отогнать глухаря, удерживая его лыжными палками.

Фото: кадр ШЕРЕГЕШ | 2022-23 | SHERSHAVEL / ВКонтакте

После этого молодые люди еще немного поснимали глухаря и поспешили уехать, чтобы не беспокоить птицу.

- Глухарь по сравнению с человеком маленький, но какой бесстрашный, мужественный, не боится ничего. Ему удалось добиться своего: пятеро мужиков отступили и уехали его территории, - рассказал Дмитрий, увидевший в этой встрече сакральный смысл. Он уверен, что птица выбрала его среди пятерых туристов не случайно и своим поведением показала ему пример: если иметь намерения, то можно достичь цели, несмотря на все препятствия.

Фото с личной страницы Дмитрия Коваленко

Доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ к.б.н. Екатерина Лучникова объяснила «Комсомолке», что обычно глухари ведут себя так в период брачных игр, такое поведение даже имеет свое название - ток. Однако сейчас для него еще рановато – глухариный ток начнется ближе к весне.

- Вообще, глухари - очень территориальные птицы, они строго придерживаются одного участка. Скорее всего, туристы, зашли на его территорию, и ему пришлось ее защищать, - пояснила специалист.