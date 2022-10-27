В выходные дни в Кузбассе ожидаются мокрый снег и похолодание до -12 градусов

Планируйте свои дела по погоде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в выходные дни в Кузбассе практически ежедневно осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Планируйте свои дела по погоде. Подготовьте автомобили к похолоданию и не забывайте про теплую одежду. Так, в пятницу, 28 октября, столбики термометров днем покажут 0… +5 градусов. Ожидается ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17-22 метра в секунду. Обещают в большинстве районов мокрый снег, днем с дождем, местами отложения мокрого снега.

В субботу, 29 октября, ночью -2… -7 градусов, днем -2… +3 градуса. Прогнозируют западный ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Пройдут местами небольшие осадки в виде мокрого снега.

В воскресенье, 30 октября, ночью -2… -7 градусов, местами до -12 градусов. Днем столбики термометров покажут -1… +4 градуса. Ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью в большинстве районов небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков.

В понедельник, 31 октября, в ночное время -3…-5 градусов, местами до -10 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +1… +3 градуса. Прогнозируют юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду. Ночь пройдет дождь со снегом, а днем будет пасмурно.