На открытии горнолыжного сезона в Шерегеше выступит лидер группы «Смысловые Галлюцинации»

11–13 ноября любителей активного отдыха ждет яркая программа. Фото: АПК.

В этом году туристов «Шерегеша» - одного из лучших горнолыжных курортов России ждут новинки, которые сделают отдых еще более выгодным, комфортным и запоминающимся. Министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский рассказал на пресс-конференции подробности открытия горнолыжного сезона, которое состоится 11–13 ноября.

По словам Антона Пятовского, в этом году власти постарались сделать программу спортивной, деловой и музыкальной, чтобы гости, даже если они не катаются, получили удовольствие.

Как сообщил руководитель Дирекции курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов, гостей в дни открытия сезона ждет насыщенная активная программа. Основная идея - вся гора как единое целое, катаясь на разных секторах Шерегеша, гости смогут открыть для себя гору заново.

Так, в секторе «А» будут бесплатные мастер-классы по сноуборду, шорские национальные игры, посвящение в шорцы и шорианки. Здесь же пройдут выступления кавер-групп и концерт хедлайнера фестиваля - лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца (самые известные хиты - «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь»).

На секторе «В» 12 ноября будет проходить региональный этап чемпионата по игре в снежки среди кузбасских студенческих команд. Участникам нужно будет захватить флаг команды противника: снять его с подставки и выбить игроков противника снежками. Команда-победитель представит Кузбасс на Всероссийских соревнованиях. Также пройдет детская программа для воспитанников таштагольского детского дома «Родник» и детей из Таштагольского района, чьи родители были мобилизованы. Для них инструкторы проведут бесплатные мастер-классы. В Секторе «Е» 12 и 13 ноября состоятся соревнования по волейболу на снегу среди мужских и женских команд.

Новинки сезона

Министр туризма и молодежной политики Кузбасса рассказал о новинках сезона, среди которых первая локация для вечернего катания на трассе «Запад» до 21.00 - 22.00 часов, канатная дорога также будет освещаться. Кроме того, для туристов, которые будут прилетать в аэропорт Новокузнецка, откроют удаленный багажный терминал в горнолыжном клубе «Белка» в Шерегеше. Теперь отдыхающим не нужно будет самим везти спортинвентарь и вещи. К началу сезона будет завершено строительство новой дороги от поселка до СТК «Шерегеш», что должно значительно разгрузить дороги.

Напомним, для туристов из Кузбасса в Шерегеше действует программа лояльности. Теперь кузбассовцы могут оплачивать проживание, питание, оздоровительные процедуры, экскурсии и другие услуги курорта, а после - получать кешбэк от 10% на банковскую карту «Мир», зарегистрированную в программе.