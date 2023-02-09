В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который вламывался в школы и напугал полгорода

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новокузнецке в мессенджерах и соцсетях последние два дня распространялась информация о подозрительном мужчине, который проникает в школы и детские сады. По словам одних горожан, он орудовал в Новобайдаевском районе, по словам других – еще и в Орджоникидзевском. Незнакомец якобы заходил в школы, ходил по коридорам, заглядывал в классы. Никто не знает, с какой целью он проникал в образовательные учреждения. Некоторые горожане рассказывают, что мужчина вламывался и в детские сады – пытался выманить и увести детей.

- Скажите детям, чтобы они ни у кого не брали пакеты, чтобы им не говорили, — предупреждали в группах воспитатели детского сада.

Фото с камер видеонаблюдения. Фото: соцсети.

По сообщениям из соцсетей, в общей сложности мужчина зашел в две школы и два детских сада.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию поступили сигналы из двух образовательных учреждений города. Там рассказали, что в здания пытался проникнуть неизвестный мужчина. После этого были организованы поиски злоумышленника.

Подозрительного мужчину удалось поймать благодаря 15-летнему подростку. Школьник увидел в автобусе незнакомца, похожего на того, чьи фотографии распространялись в соцсетях, и позвонил в полицию. По маршруту следования автобуса были направлены оперативники уголовного розыска. Они задержали мужчину и доставили его в отдел полиции.

Фото: ГУ МВД по Кемервоской области.

Известно, что мужчина ранее был судим за кражи. При этом пока не понятно, с какой целью он проникал в школы. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что никаких противоправных действий рецидивист не совершал.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Подростка, благодаря которому удалось задержать мужчину, руководство МВД по Новокузнецку решило наградить.