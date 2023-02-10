Последняя тайна Пушкина: криминалист из Кузбасса развенчал скандальную теорию «Пушкин - это Дюма»

Фото: Государственный музей А. С. Пушкина (Москва).

Сегодня - 186 лет со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

И Россия хранит память и в памяти: Пушкин защищал честь жены от искусно вброшенной в общество сплетни-травли, и вызвал на дуэль самого интригана, ловеласа и распространителя слуха Дантеса и от дуэльной раны скончался. Его последние слова были: «Кончена жизнь».

Но несколько лет назад в Сети появилось: мол, жизнь поэта не была в 1837-м завершена, он после дуэли с Дантесом... выжил. И при таком повороте-воскрешении... - Голливуд отдыхает. И впервые это зазвучало за океаном. Потом пошло по миру «Пушкин - это Дюма?» А затем «море» копиистов стало все чаще терять вопрос в заголовках. И жизнь загнала снова Пушкина в западню...

Одно из важных свидетельств 1837 года - рисунок карандашом, в ночь прощания. Автор А. Мокрицкий - Пушкин на смертном одре...

- Да мир сошел с ума! - сказала мне старая библиотекарша.

- Чушь! - возмутилась подруга с филфака.

А последней каплей стал рассказ репетитора:

- Позвонила одна семья из Франции, муж - француз, она - кузбасская. Спорят. И француз кричит в трубку: «Пушкин - Дюма! У нас! Во Франции! Все! Это! Знают!» Мол, раненого Пушкина после дуэли тайно во Францию увезли, где он и прожил до 71 года, но больше стихов не писал. А писал романы под псевдонимом Дюма - «Три мушкетера» и другие... Так кто же прав?

И так назрела экспертиза фактов и черт...

Выжить после. Зачем?

И представлю: Владимир Сухаревский, подполковник в отставке, в прошлом - старший эксперт-криминалист ГУВД Кемерова, преподаватель вузов. И - человек навсегда книжный. А еще известен России тем, что в 1978-м разработал методику субъективного портрета - со слов жертв рисовал, воссоздавал облик преступника. И лучше, чем фоторобот. И им создано больше 1100 уникальных портретов, по которым искали и находили преступников...

И я приехала к нему с «вопросом дня»: Сеть много раз уже заявляла, что у Пушкина и Дюма - одно лицо...

И Сухаревский сопоставил портреты Пушкина и фото, рисунки с Дюма.

В руках у Сухаревского - слева направо - сын Пушкина (фото), сам Александр Сергеевич (портрет) и Александр Дюма (фото). Точка поставлена - Пушкин - не Дюма. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

И мой, фоном, пересказ Сети - как та ведет свою линию о воскрешении Пушкина - Сухаревского не удивил. Да чего он только не слышал, выезжая на места преступлений за долгие годы! Да какие только хитроумные сети не распутывал...

И пока Сухаревский сверял, чертил ребром ладони линию осанки или глаз... я с неловкостью за Сеть продолжала. Интернет-версия же такова: Пушкин, молодым, хотел съездить во Францию и, живя в Бессарабии, написал несколько романов на французском - под именем Дюма, чтобы продать французским издателям и на это тайно съездить во Францию, под фамилией Дюма; а почему под ней, так прослышал про французского генерала Дюма, у которого мать была темнокожей, а Пушкин и сам с африканскими корнями, и вот он и выдал, типа, себя за сына того французского генерала. А как это французское путешествие в молодости удалось, то... продолжает гнуть линию Сеть, прошли годы... зимой 1837-го Пушкина ранили на дуэли, и фамилия Дюма пригодилась, под фамилией Дюма Пушкина и вывезли за границу... А зачем? По сценарию Сети, поэта ждала долговая тюрьма, а поворот - дуэль, инсценировка смерти, побег - помог. Ведь долги в связи со смертью списали, семья получила пожизненное пособие...

Ни процента!

Поясню, вердикт, мог ли Пушкин жить дальше, уже как Дюма, Сухаревский вынес в первую встречу, сразу.

И вторая потом, «контрольная», с дополнениями вывода не изменила.

А начал он с рисунка - где молодой Дюма. И с портрета молодого Пушкина:

- Есть психологический тип людей, ходящих с запрокинутой головой. К нему относится Дюма. И это не мания величия, а заложено в генах. То есть осевая линия фигуры Дюма близка к условной вертикали, но слегка отклонена назад. Это осанка с названием «внушительная». У такого типа осанки - всегда такой взгляд и плотное телосложение. И Дюма - таков, в любом возрасте...

А осанка у Пушкина - четко по вертикали, голова в обычном положении. Это осанка прямая, «благородная». Человек такого типа худощавый, поджарый. Таким был Пушкин. И если бы выжил, то старился бы по типу актера Ланового...

- Точнее, Пушкин старился бы как сын Александр?

По убеждению Сухаревского, если бы Пушкин выжил бы после дуэли и дожил бы до старости, то он был бы фигурой, лицом очень похож на сына. На фото - сын поэта - Александр Александрович Пушкин.

- Да, - и эксперт взял в руку фото сухого благородного старца, старшего сына Пушкина. И это тоже козырь. Мы, дети, повторяем в роду фамильное, главное... А про старшего сына Пушкина писали, что копия отца. И тогда же не менялись традиции питания россиян. А ранение Пушкина в живот, выживи он, оставило бы его на всю жизнь на строгой диете...

И эксперт продолжил. У Дюма ромбовидная конфигурация лица. У Пушкина - треугольная. У Пушкина и сына - носы одинаковые, большие, длинные, не с горбинкой, но с небольшим выступом и ниже с прогибом. А у Дюма - нос прямой, длины средней.

А еще у Пушкина контур линии роста волос извилистый, у него височные залысины, волосы мягкие, с завитками. У Дюма - контур линии роста волос дугообразный, волосы жесткие, волнистые... И у Дюма родинка с горошину над губой...

И можно было бы уйти вообще в формулы, детали, сопоставляя...

Отличается буквально все - осанка, строение черепа и особенно волосы, носы... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

- Но ни к чему... - итожит Сухаревский. - Общие признаки не совпадают. Форма головы и осанка сразу дали нам отрицательный результат... Но раз уже общие признаки не соответствуют, то частные сопоставлять - теряет смысл. Это разные люди - Пушкин и Дюма. Аб-со-лют-но!

Тем временем

О грязи XXI века

Я долго думала, что в бред-интернет-версии о выжившем-де Пушкине, еще не так. Знаменитый русский стал знаменитым французом и вон сколько же еще написал. Но во Франции он стал как бы известнее, но ведь для этого - кинул семью, Россию, стихи, читателей… сбежал, нет-нет, не герой...

«Версия «Пушкин - это Дюма» - фантастическая и идеологическая одновременно, - все окончательно ставит на свои места Людмила Ходанен, доктор филологических наук, кемеровский профессор. - ...А Пушкин за границей никогда не был, хотя и хотел. И чтобы Пушкин из Бессарабии в 1823-м съездил бы во Францию даже тайно - исключено. Он был на юге под наблюдением, потом - в ссылке в Михайловском. Незаметно на время исчезнуть, тем более за границу, было невозможно...

И чтобы в 1837-м раненый на дуэли Пушкин бы не умер... - это исключено. Потому что Жуковский неотлучно был с ним, до самой смерти. Да, гроб с телом Пушкина был вывезен с жандармами, ночью (из Петербурга в Псковскую губернию, на «пушкинский» участок на кладбище. - Авт.). Но не ради тайны. Очень много людей пришло проститься с Пушкиным... И осталось море воспоминаний, и есть рисунок - Пушкин в гробу.

И есть летопись жизни, творчества Пушкина, где расписаны, по свидетельствам, в том числе по доносам, не только его годы, а даже дни. Так что версия, про побег из страны и что Пушкин стал Дюма, - выдумка. И она работает вот на что. Мы гордимся русской семьей, русской литературой... Сейчас возникают многочисленные версии, касающиеся наших классиков. Все эти версии - чтобы замарать великих русских писателей. Или заявить, что они - не наши.

Кстати

Три вопроса о дуэли и смерти Пушкина

● Могли Пушкина «заказать»? Сухаревский считает: что, возможно, это и было заказное убийство - в условиях правившей реакции, и что следствием было сделано не все. А мнение Ходанен: «Маловероятно, это было не заказное убийство».

● Грозил ли Пушкину эшафот? Дуэли были запрещены. Дантеса военсуд приговорил к казни. Но уже действовали изменения в Своде законов, и наказать так было нельзя. Иностранца Дантеса и выслали из России, разжаловав из офицеров. А Пушкина, не военного, если бы выжил, за дуэль лишили бы, верно, дворянства? «Нет, но была бы ссылка, наверное». (Л. Ходанен.)

● Мог он бежать из России из-за долгов, вообще бросить семью? «Не такие сумасшедшие были у Пушкина долги, чтобы бежать. Да, проигравшись, он приезжал домой, и они с женой решали и закладывали столовое серебро... И бежать во Францию, бросить семью не мог. Пушкин любил жену, детей, ради нее, чести семьи, не снеся оскорбления, сплетен, пошел на дуэль». (Л. Ходанен.)