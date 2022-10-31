В Кузбассе ожидаются перепады температур от -13 до +8 градусов

Погода на этой неделе будет прохладной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики кемеровского гидрометцентра отмечают: в ближайшие дни в Кузбассе существенных осадков не ожидается, и говорить о повсеместном снежном покрове пока рано. А вот реки области уже начали готовиться к зиме. На гидропосту реки Томь в районе Крапивино отмечается появление заберегов, на реке Кия в районе Макаракского и Мариинска - шугоход. Судя по синоптической обстановке холода могут задержаться, поэтому успевайте подготовиться к зимнему настроению природы, подготовить автомобили, на приусадебных участках укрыть морозобойкие сельскохозяйственные культуры.

Так, во вторник, 1 ноября, столбики термометров покажут днем 0… +5 градусов. Ожидается южный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Обещают местами небольшие, по югу умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах гололедно-изморозевые явления, дымки, туманы.

В среду, 2 ноября, ночью -2… -7 градусов, местами до -12 градусов, днем +1… +6 градусов. Прогнозируют южный ветер 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем преимущественно без осадков.

В четверг, 3 ноября, ночью -3… -8 градусов, местами до -13 градусов. Днем столбики термометров покажут +3… +8 градусов. Ожидается юго-восточный ветер 2-7 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.

В пятницу, 4 ноября, в ночное время 0… -5 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут +4… +7 градусов. Прогнозируют юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. В отдельных районах пройдет небольшой дождь.