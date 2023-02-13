Более 20 новокузнецких школьников увезли с линейки в больницу из-за отравления неизвестным веществом

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В Новокузнецке 22 ученика школы № 2 почувствовали себя плохо после торжественной линейки. Дети были госпитализированы с подозрением на ингаляционное отравление, сообщает комитет управления образования города Новокузнецка.

Инцидент произошел 13 февраля в школе №2. В спортивном зале перед началом занятий проходила торжественная линейка, на которой присутствовало 200 человек. Во время мероприятия двое ребят почувствовали себя плохо - они пожаловались на слабость и головокружение. Детей осмотрел школьный врач, после этого было принято решение вызвать скорую помощь.

В течение следующего часа жалобы на головную боль, головокружение и першение в горле стали поступать от учеников других классов. По информации министерства здравоохранения Кузбасса, в больницы города поступили 22 школьника в возрасте от 9 до 15 лет. У всех детей - подозрение на ингаляционное отравление, однако пока неизвестно, что стало его причиной. Пищевое отравление в школьной столовой исключено, так как в этот день дети еще не успели сходить на завтрак.

На данный момент все школьники обследованы, угрозы их жизни нет. Ко второй половине дня в стационарах осталось всего шестеро человек.

Остальных детей и сотрудников школы №2 в 11:15 эвакуировали в колледж сервиса и дизайна. Как рассказали в образовательном учреждении, в школу оперативно прибыли представители всех экстренных служб, следственного комитета, прокуратуры, также глава города Сергей Кузнецов.

- Представители центра гигиены и эпидемиологии взяли все необходимые пробы воды и воздуха. По результатам полученных анализов - нет превышения предельно допустимых концентраций, - сообщается на странице образовательного учреждения в соцсетях.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.