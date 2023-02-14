Ординаторы Кемеровского государственного медицинского университета готовы работать по специальности врачами-стажерами

Фото: Пресс-служба КемГМУ

В январе этого года Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля законодательно обеспечить введение должности врача-стажера. Изменения в законодательстве РФ позволят ординаторам, начиная со второго года обучения, работать по специальности под руководством врачей-наставников.

На сегодняшний день 160 ординаторов (90 процентов) второго года обучения КемГМУ Минздрава России трудоустроены в государственных медицинских организациях Кузбасса. Молодые врачи работают на должностях среднего медицинского персонала в больницах и на станциях скорой медицинской помощи, в первичном звене врачами – педиатрами и терапевтами.

«Не секрет, что большинство ординаторов, успешно пройдя первичную аккредитацию, после окончания специалитета совмещают учебу с работой в должностях среднего медицинского персонала и участковых врачей. Но для многих из них это направление работы – непрофильное. Должность врача-стажера позволит ординаторам работать по получаемой специальности. Молодые врачи смогут улучшить овладение практическими навыками под руководством врачей - наставников медицинских организаций», - рассказал начальник управления последипломной подготовки специалистов КемГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент Леонид Исаков.

Ординаторы Кемеровского медицинского университета обучаются на клинических кафедрах вуза на базах крупнейших медицинских организаций Кемерова, где взаимодействуют с высококвалифицированными преподавателями и с практикующими врачами. О высоком качестве подготовки в ординатуре медицинского университета свидетельствует успешное прохождение первичной специализированной аккредитации и высокая востребованность выпускников в медицинских организациях региона.

Сегодня ординаторы КемГМУ под руководством опытных наставников готовы оказывать медицинскую помощь в качестве врачей-стажеров, в том числе по таким дефицитным специальностям, как анестезиология-реаниматология, акушерство-гинекология, кардиология, неврология, онкология, педиатрия, пульмонология, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, общая врачебная практика, травматология-ортопедия.

«Ординаторы нашего Кемеровского медицинского университета сегодня оказывают неоценимую помощь больницам, что особенно важно в условиях кадрового дефицита. Возможность трудоустройства по специальности во время обучения повысит качество практической подготовки молодых специалистов, когда, например, ординатор после теоретических занятий выходит на дежурство уже в качестве врача и под руководством более опытных коллег приобретает опыт работы в коллективе с реальными пациентами», - прокомментировал Андрей Тарасов, к.м.н., главный врач Кемеровской городской клинической больницы №11.

Денис Макеев учится на первом курсе ординатуры КемГМУ Минздрава России, в будущем он станет анестезиологом-реаниматологом и будет самостоятельно проводить анестезиологическое обеспечение, интубацию трахеи, катетеризацию центральных вен.

«Раннее погружение в профессию позволит обрести необходимые знания и навыки быстрее. А значит, быстрее стать квалифицированным специалистом и помогать нашему здравоохранению. В профессии анестезиолога-реаниматолога меня привлекает то, что нужно думать и оценивать ситуацию на данный момент времени и то, какой она будет затем. Специальность позволяет не только применять, но и постоянно развивать клиническое мышление. И, конечно, анестезиолог-реаниматолог – это тот врач, который непосредственно спасает жизни», - поделился Денис.