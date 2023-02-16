В Шерегеше злой глухарь устроил новую битву с туристами

Фото: ШЕРЕГЕШ - горнолыжный курорт / ВКонтакте

Воинственный глухарь продолжает гонять туристов на горнолыжном курорте «Шерегеш». Злая птица устроила еще одну битву и на этот раз ее жертвой стала девушка-сноубордистка.

Недавно «Комсомолка» рассказывала, как на горе Зеленой глухарь напал на группу туристов. Тогда птице удалось прогнать со своей территории пятерых мужчин. После той потасовки птица прославилась, и фрирайдеры стали чаще наведываться в те края, чтобы поближе взглянуть на самца. Сам же глухарь как будто сделался еще более агрессивным. На этот раз его жертвой стала хрупкая девушка. Птица не только с ожесточением, хлопая крыльями, наступала на туристку, но и кусала ее за руку и другие места. Девушке приходилось отползать от глухаря и защищаться. В какой-то момент туристка схватила птицу за шею, однако сразу после слов за кадром «Не сломай шею», отпустила.

- Нападение глухаря. Часть вторая. Последняя битва, - подписал кадры автор.

В комментариях одни пользователи пишут, что этот глухарь уже несколько лет кошмарит туристов. «Дерзкий нынче глухарь пошел», - отмечают они. Другие уверены, что происходит обратный процесс: туристы вторгаются в места обитания диких птиц. Мало того, что лыжники начинают подкармливать глухарей, так еще и гоняются за ними, пытаясь поймать, - такой случай был в прошлом году. Некоторые местные жители шутливо подмечают, что глухари не нападают на порядочных людей, а только на фрирайдеров - тех, кто катаются в труднодоступных местах, вне трасс.

Отчасти с ними согласен государственный инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Петр Дурновцев. По его мнению, глухарь просто защищает свою территорию.

- Возможно, недалеко от этого места был ток. Это такое сборище глухарей, где они дерутся, делят самок. Птица защищает свой участок, - рассказал он.

Возможно, на глухаря повлияла теплая, солнечная погода - самец почувствовал приближение весны и решил показать свой характер. Хотя до периода тока еще далеко - он начнется в апреле-марте.

По словам специалиста, глухарь не опасен для человека, если его не провоцировать (в противном случае может клюнуть). Лучше всего, завидя такую птицу, проехать мимо. Ни в коем случае нельзя ее подкармливать: глухари - дикие птицы, питаются хвоей, травой и не могут переварить человеческую еду.