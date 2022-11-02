СУЭК проводит для школьников Кузбасса профориентационные экскурсии

Экскурсия, которая должна помочь ребятам с выбором профессии, получилась познавательной и увлекательной. Фото: СУЭК-Кузбасс.

Экскурсии школьников на предприятия компании «СУЭК-Кузбасс» являются частью большой профориентационной программы, направленной на выбор дальнейшего обучения в ССУЗах и ВУЗах горного профиля по востребованным в СУЭК специальностям.

В дни каникул, а также проводимых в этот период техникумами и вузами «Дней открытых дверей» такая работа ведется особенно активно. Школьники Киселевска и Ленинска-Кузнецкого при поддержке Центра подготовки по развитию персонала АО «СУЭК-Кузбасс» побывали с экскурсиями на разрезе «Заречный», шахте им. В.Д. Ялевского, шахтоуправлении «Талдинское-Западное» и обогатительной фабрике. Посетили в Кемерове Горный институт, входящий в состав Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).

В Ленинске-Кузнецком в рамках программы совместной профориентационной деятельности АО «СУЭК-Кузбасс» и КузГТУ состоялись встречи представителей вуза и компании со старшеклассниками общеобразовательных школ № 1, 2, 8, лицея №4, а также студентами горнотехнического техникума.

Заместитель директора по молодежной политике и воспитательной работе КузГТУ, кандидат технических наук Сергей Цибаев отметил на встречах, что конкурс среди поступающих на горные специальности увеличивается. При этом в университете созданы все условия для получения необходимых профессиональных знаний. По окончании университета проблем с трудоустройством по полученным специальностям почти не бывает – спрос на горных инженеров высокий.

Большой популярностью в дни осенних каникул у школьников пользуется музей Шахтерской славы Кольчугинского рудника. Ежедневно корпоративный музей компании «СУЭК-Кузбасс» проводит экскурсии для учащихся учебных заведений не только города Ленинска-Кузнецкого, но и из других территорий Кемеровской области - Кузбасса. При этом школьники в рамках профориентационной программы сочетают посещение музея и расположенных рядом других объектов компании «СУЭК-Кузбасс».

Так, девятиклассники из новокузнецкой школы №72 с углубленным изучением английского языка побывали в Многофункциональном центре «Горняк», Едином диспетчерско-аналитическом центре и Центре подготовки и развития персонала. В ЦПиРП ребят особенно впечатлили тренажеры «Живая шахта» и «Управление дизель-гидравлическим локомотивом». А в музее Шахтерской славы Кольчугинского рудника школьники стали участниками викторины на знание истории угледобычи в Кузбассе и получили памятные подарки.

Неизменно в музейной «Книге отзывов» школьники и педагоги оставляют слова благодарности, признательности за умение доступно и увлекательно рассказать о нелёгком шахтерском труде. Вот некоторые из них.

«Узнали много интересного. Прекрасно оформленные залы. Невозможно оторваться и хочется вернуться снова!»

«Спасибо за потрясающую экскурсию, тронуты до глубины души».

«Искренне благодарим за бережное сохранение памяти и за те невероятные эмоции, которые мы испытали, знакомясь с экспозицией и фильмом о цене Победы в Великой Отечественной войне».

Добавим, что музей постоянно оказывает необходимую помощь учащимся в подготовке к школьным предметным олимпиадам, различным творческим конкурсам, посвященным знанию истории своей малой Родины.