В День народного единства в Кузбассе проходит «Ночь искусств»

В Кузбассе проходят праздничные программы в честь 4 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 ноября, в Кемеровской области пройдет «Ночь искусств», в которой принимают участие разные культурные учреждения.

В программу мероприятий входят экскурсии, мастер-классы, выставки и концерты - все, что касается искусства. Так, в кемеровском музее «Красная Горка» мероприятия начинаются с шести вечера, где посетители смогут узнать о развитии угольных регионов: Кузбасса и Донбасса. После программы «Музыка объединяет» участники посмотрят фильмы о промышленности и побывают на ночной экскурсии «Первым был Копикуз».

Другим местом для посещения в городе можно выбрать центр «Пионер», который с пяти часов откроет выставку «Искусство объединяет», а также мастер-класс по бисероплетению.

С шести часов вечера во Дворце молодежи начнется интеллектуальная игра, а в «Культурном центре» - выставки «Арбат искусств», самые разные творческие мастер-классы и праздничный концерт.

- Вход на мероприятия свободный, подробный план размещен на сайте (https://www.kultsport42.ru/) управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово, - сообщают в администрации региона.

Фото: АПК.

В Новокузнецке жители тоже не останутся без праздника: познавательные и развлекательные мероприятия пройдут на городских площадках. Так, до 6 ноября в МКДК Центрального района можно принять участие в записи поздравительного видео, в кинотеатре «Октябрь» сфотографироваться с картой страны. А с часу дня в «Кузнецкой крепости» посетителей ждет рассказ об истории праздника и концерт.

Отмечать 4 ноября в Кузбассе начали еще раньше: вчера в Новокузнецке уже прошел концерт, школьникам из Полысаева провели патриотический урок, а в Киселевске прошел тематический футбольный турнир среди ребят 10-11 лет.