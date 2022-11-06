«Берегу эту память и передаю ее»: кемеровчанка рассказала о своем знакомстве с Николаем Масаловым - прототипом памятника Воину-Освободителю

Монумент Воину-Освободителю увековечил память нашего легендарного земляка. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Открытие памятника Воину-Освободителю в Кемерове - тема номер один в Кузбассе на этой неделе. И не только из-за сроков возведения мемориала оказавшихся рекордными, но и потому что сам монумент связан с подвигом нашего земляка - Николая Масалова, родившегося в Тисуле и всю жизнь прожившего в Тяжине.

- Тем самым мы восстановили историческую справедливость и почтили память легендарного кузбассовца Николая Масалова в год его юбилея. В декабре этого года ему бы исполнилось ровно 100 лет. Он совершил величайший подвиг, духовный подвиг русского солдата, для которого человеческая жизнь превыше всего, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, Николай Масалов во время штурма Берлина, рискуя своей жизнью, под плотным немецким огнем на руках вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. Его подвиг стал широко известен благодаря многочисленным очевидцам. Этот поступок лег в основу идеи монумента Воину-освободителю в Трептов парке, в Берлине. Но несмотря на такую известность, сам Масалов остался скромным человеком.

- Это был Человечище, скромный, обаятельный! Не было в нем никакой звездности, как сказали бы сейчас. Мне в жизни выпала большая честь познакомиться с Николаем Ивановичем Масаловым. С той поры минуло почти 28 лет, но я до сих пор помню нашу встречу в деталях, - рассказала «КП» кемеровчанка Ольга Лукина.

Встреча с человеком-легендой произошла в 1995 году в одной из больниц Кемерова, где ныне преподаватель Кузбасского медицинского колледжа, а тогда 19-летняя студентка, уже без пяти минут медсестра, проходила преддипломную практику.

Тогда у студентов, не было поблажек: праздник - не праздник, выходной - не выходной, у тебя - практический день, будь добр быть, чтобы потом отчитаться. И очередной день практики Ольги Лукиной пришелся на 9 Мая.

Палатная медсестра, за которой практиканты были закреплены, попросила их выполнить достаточно серьезное и ответственное задание: поздравить героя-ветерана, который лежит в седьмой палате. Поддержать его, потому как вот так вышло, что он в такой знаменательный день - 50-летие Великой Победы - и на больничной койке, болеет. И назвала имя - Николай Масалов.

- Я просто онемела от неожиданности, ведь как любой советской школьнице, мне не нужно было даже говорить, кто был этот герой. И мы, собравшись с духом, пошли поздравлять его, - вспоминает кемеровчанка.

Студенты, волнуясь и чуть сбиваясь, от имени всего персонала отделения поздравили героя с Днем Победы, пожелали ему здоровья и скорейшей выписки. В ответ Николай Иванович попросил их присесть около его кровати, потому что сам лежал под капельницей.

- Я, не зная, как продолжить разговор, сказала Николаю Ивановичу, что он просто отлично выглядел тогда, будучи молодым, ведь какой красивый памятник в Трептов-парке (иллюстрация памятника была в практически каждом учебнике). Он очень так молодо рассмеялся и сказал, что он и сейчас еще молод душой, как тогда, в 45-ом, только здоровье уже не то. А потом уже рассказал нам, что скульптор создавал памятник не по его внешности, а был другой прототип, плечистый и бравый парень. И добавил, что этот памятник - не в его честь, а в память героизма и мужества всех советских людей, кто выдюжил, выдержал, выстоял в борьбе с фашизмом. И спросил нас из девочек, каждую, есть ли в семье у нас погибшие герои войны. Мы все ответили утвердительно: у подруги - погибла двоюродная бабушка, санинструктор, у меня - прадед, погибший от пули снайпера в Карелии. Мы все рассказали и притихли вместе с ним. Потом попросили его рассказать о его подвиге: спасении немецкой девочки, хотя хорошо знали эту историю еще со школы. Потом он нам, уже уходящим из его палаты, сказал во след: «Девочки, помните о том, что стояло за нашей великой Победой. Помните и не предавайте эту память. Рассказывайте о подвиге нашего народа своим будущим детям, внукам и правнукам...».

Потом, уже дома, я рассказала об этой встрече своим родителям. Отец меня спросил: «Ты руку-то хоть не помыла, надеюсь?». Я поняла, что это даже не шутка была, а вполне серьезно, потому, что эта память действительно бесценна.

Сегодня я - преподаватель того колледжа, который когда-то закончила сама. И рассказываю о Николае Ивановиче своим студентам. Так вышло, что я, выполнила его наказ: и в самом деле, берегу эту память и передаю ее, - говорит Ольга Лукина.

Помня напутствие Николая Масалова, женщина стала заниматься поисковой работой. На сегодняшний день, Ольга Лукина – председатель секции « История сестринского дела « Профессиональной организации медицинских сестер Кузбасса, член одноименной секции Российской ассоциации медицинских сестер. И в канун 75- летия Великой Победы она воплотила в жизнь собственный проект «Красная Гвоздика: Книга Памяти», который объединил память шести крупных медицинских колледжей о выпускниках и преподавателях, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны.