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Происшествия20 февраля 2023 7:42

В Кузбассе при аварийной посадке вертолета МИ-8 погиб один человек

Еще один человек пострадал
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив «КП»

Фото: архив «КП»

Фото: Андрей МАЛАХОВ

Сегодня, 20 февраля, в районе горы Топхан в Междуреченском ГО совершил аварийную посадку частный вертолет МИ-8. Известно, что на борту судна находились 10 человек.

В результате один человек погиб, еще один получил травмы, характер которых не уточняется, сообщили ТАСС в оперативных службах.

К настоящему моменту официальных комментариев по факту произошедшего нет, обстоятельства уточняются.

По информации источников, летевший в паре с МИ-8 самолет уже доставил погибшего в Междуреченский ГО и отправился за пострадавшим. Для эвакуации оставшихся людей из Горно-Алтайска на место происшествия вылетел еще один самолет.

Известно, что причиной аварийной посадки МИ-8 могла быть ошибка пилотирования либо неисправность техники, поскольку, предварительно, авиасудно задело гору, после чего экстренно пошло на снижение.

ЧППроисшествия: ЧП