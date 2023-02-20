Следователи возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки вертолета в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР, по факту жесткой посадки вертолета АС-350 Еврокоптер, при которой погиб один человек и еще один пострадал, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в управлении, днем 20 февраля вертолет, на борту которого находились шесть пассажиров, совершил аварийную посадку в районе горы Топхан в Междуреченском городском округе. В результате один человек погиб.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на место происшествия направляются следователи и криминалисты, чтобы установить все детали трагедии.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Междуреченском ГО в результате аварийной посадки вертолета погиб один человек, известно еще об одном пострадавшем. По предварительным данным, авиасудно задело гору и начало резко снижаться. Предположительно, причиной могла стать ошибка пилота или неисправность техники.