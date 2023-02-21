Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость».

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» подготовил камерную выставку из своих фондов с необычным названием - «Пуля-дура». Она посвящена истории развития боеприпасов. В экспозицию вошли несколько десятков образцов пуль, гильз и др. XVII-XIX веков, времен Русско-Японской (1904-1905), Первой мировой (1914-1918), Гражданской (1918-1922), Великой Отечественной войн (1941-1945) из фондов музея.

Представленные на выставке в Обер-офицерском доме экспонаты найдены в ходе археологических исследований Кузнецкого острога, территорий Новокузнецка. Также в их числе - образцы, поступившие в фонд музея из разных источников.

Выставка, подготовленная ведущим научным сотрудником музея, к.и.н. Николаем Александровичем Кузнецовым, вошла в городскую программу «Победный февраль» проекта исторических Побед в рамках празднования 405-летия города.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

проезд Крепостной, 1, т.: (384-3) 36-00-92

22 февраля, начало в 14.00

Вход свободный