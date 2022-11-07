Сергей Цивилев: в Кузбассе не остановлена ни одна стройка

За девять месяцев 2022 в Кемеровской области введено 460,5 тыс. кв. м жилья. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе за девять месяцев 2022 года введено 460,5 тыс. кв. м жилья, шесть тысяч кузбасских семей въехали в новые квартиры. По программе переселения граждан из аварийного жилья освоено 5,5 млрд рублей, переселили 1 733 семьи.

В Крапивинском, Междуреченске, Мариинске, поселке Плотниково и Чистогорский уже построено 15 домов для льготников и 11 домов будут сданы к началу 2023 года.

Три новых детских сада ждут воспитанников в Кемерове, Кемеровском и Прокопьевском округах. Еще 11 по окончании строительства будут готовы вместить 1720 человек.

В новом учебном году школьники Кемерова и Анжеро-Судженска отправились в три новых учебных заведения, построенные в рамках нацпроекта «Образование». В Новокузнецке, Березовском, селе Старопестерево Беловского округа и Юрге продолжают строительство четырех новых школы - их планируется закончить до конца 2022 года.

Продолжается строительство самого масштабного спортивного объекта региона - «Кузбасс-Арены», рассчитанного на шесть тысяч зрителей и площадью 51 107 кв. м.

Площадь «Кузбасс-Арены» 51 107 кв. метров. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

На завершающий этап вышел ремонт Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке. Там продолжается монтаж систем наблюдения, контроля доступа, пожарной безопасности и оборудования для интернета, а также декоративных элементов. После окончания ремонта объект не будет ни в чем уступать крупнейшим хоккейным стадионам России.

В Новокузнецке скоро завершится строительство крупнейшего хоккейного стадиона - Арены Кузнецких металлургов. Спортивные комплексы строятся в Калтане и Киселевске.

В Кемерове началось возведение комплекса «Кузбасская клиническая инфекционная больница», рассчитанного на 11 тысяч пациентов. Окончание строительства первого этапа планируется уже в 2023 году.

В Междуреченске к концу 2022 года будет сдана Многопрофильная больница. Объект вошел в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной Президентом Российской Федерации.

Капитальный ремонт поликлиники № 5 в Кемерове будет завершен к началу 2023 года - в ней уже готов блок «А», в котором уже функционируют все кабинеты с новым оборудованием и мебелью.

По программе переселения граждан из аварийного жилья переселили 1 тыс. 733 семьи. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

По слова главы региона, сложности из-за экономической и геополитической ситуации не влияют на запланированные сроки строительства объектов, так как целью Правительства Кузбасса является создание комфортных условий жизни для каждого жителя области. Помимо этого, именно сейчас реализуются крупнейшие спортивные, медицинские и спортивные проекты.