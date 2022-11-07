Мобилизованный кузбассовец случайно получил письмо от дочери, писавшей слова поддержки российским военнослужащим

Письмо от девочки, случайно нашедшее ее отца, растрогало не только самого бойца, но и всех его товарищей. Фото: кадр видео.

Говорят, случайности не случайны. Но иногда они бывают настолько поразительными, невероятными, что иначе как чудом это не назовешь.

Такое чудо произошло и с жителем села Безруково Новокузнецкого района Кузбасса Александром. В середине октября мужчина попал под частичную мобилизацию и как большинство россиян сказал: «Раз надо, пойду».

Из Новокузнецка будущего бойца отправили в столицу Кузбасса, а уже оттуда - в конце октября - в учебную часть.

Перед отправкой из Кемерова, мужчине вручили традиционный подарок - пару шерстяных носков, связанных кузбасскими мастерицами. Уже сидя в автобусе, Александр стал рассматривать носки и услышал, внутри что-то шуршит. Сунул руку в носок, а там письмо от кузбасских школьников российским военнослужащим, которые ребята пишут на передовую, чтобы поддержать наших бойцов.

Взглянув на конверт, мужчина не поверил своим глазам: на нем в качестве обратного адреса значилось его родное село и класс, в котором учится его десятилетняя дочь. А вскрыв письмо, мужчина не поверил увиденному еще раз: среди авторов послания была и его родная Арина.

Растроганный кузбассовец сразу же бросился писать семье.

Оказывается, Арина приняла участие во всероссийской акции «Письмо солдату» еще в конце сентября - за две недели до того, как ее папе пришла повестка. Помимо добрых слов третьеклассники нарисовали для военнослужащих и яркие красочные рисунки. Письмо запечатали и отправили бойцам вместе с другими школьными письмами. И надо же так было случиться, чтобы из сотен отправленных со всей Кемеровской области писем именно оно попало к папе Арины.

- Это как будто что-то свыше дано, значит не просто так. Уверена, это добрый знак, - говорит жена мобилизованного бойца. - Значит, вернется домой. Мы очень ждем.

Девочка очень гордится своим отцом, так и говорит: «Мой папа - воин». И не расстается с подарком Александра: металлическим жетончиком, который он прислал из учебного центра в благодарность за письмо каждому из авторов. Школьница хочет сделать из него кулончик и носить на груди, чтобы папина любовь всегда грела ее сердце.