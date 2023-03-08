Новокузнецкие школьники проведут пассажирам поездов аудиоэкскурсию прямо в пути следования

Ребята сами озвучивали все рассказы о городах на маршруте Новокузнецк-Санкт-Петербург. Фото: школа-интернат №19.

В новокузнецкой школе – интернате № 19 ученики и преподаватели разработали историко-туристический проект «Узнаем Россию». Идея, по словам директора учебного заведения Ирины Пугачевой создана для пассажиров поездов дальнего следования. Первой ласточкой станет скорый поезд Новокузнецк – Санкт-Петербург.

- В пути люди проезжают через десятки городов, поселков, любуются пейзажами, но совершенно не знают их историю. Мы решили восполнить этот пробел. В качестве эксперимента мы выбрали скорый поезд Новокузнецк – Санкт-Петербург. Начали с изучения населенных пунктов, через которые пролегает почти трехдневный путь. Собирали материал сами школьники. Одни узнавали историю Барабинска и его озер, другие познавали Галич и Камышлов – города с многовековыми памятниками архитектуры. А к достопримечательностям Екатеринбурга, к примеру, ребята с интересом добавили информацию об известных людях, родившихся в уральской столице. Екатеринбург – родной город Эрнста Неизвестного, Владимира Ильина, Юрия Лозы, Александра Демьяненко, - рассказала «КП» - Кемерово» директор новокузнецкой школы-интерната № 19 Ирина Пугачева.

Всю информация о городах уже записали на аудионоситель. Причем о конкретном городе и поселке, через который следует поезд, рассказывают тоже юные кузбассовцы. Финальным этапом проекта станет размещение подготовленной новокузнецкими школьниками экскурсии в самом поезде. Сейчас также продумывается техническая часть трансляции информации в вагонах. Важно, чтобы рассказ о том или ином российском уголке звучал именно тогда, когда пассажиры едут по его территории.

Первая аудиоэкскурсия для пассажиров скорого поезда Новокузнецк – Санкт-Петербург намечена на апрель текущего года. Если проект будет иметь успех, его растиражируют на все популярные поезда дальнего следования, которые формируется не только в Кузбассе, но и во всей России.