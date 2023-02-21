Центр притяжения научной мысли: в КемГМУ Минздрава России состоялась «Сибирская школа клинической неврологии»

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Кемеровский государственный медицинский университет Минздрава России во второй раз стал площадкой Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием в Кузбассе «Сибирская школа клинической неврологии».

«Сибирская школа клинической неврологии» – это одна из трех профессиональных школ, которые проходят в стране. В Кемеровском медицинском университете – для Сибирского федерального округа. В этот раз представлено более 200 докладов в 30 секциях. Мероприятия конгресса объединили в гибридном формате ведущих российских и зарубежных экспертов в области неврологии, научных сотрудников, преподавателей медицинских вузов и практикующих врачей и позволили обменяться накопленным ценным опытом, в том числе межведомственного взаимодействия, передовыми знаниями в области неврологии.

- На конгрессе в Кузбассе поднимаются и широко рассматриваются вопросы совершенствования качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с неврологическими заболеваниями, внедрения новых современных технологий в практическое здравоохранение. Это позволит повысить профессиональный уровень и квалификацию врачей разных специальностей всех регионов России.

Наш Совет плодотворно сотрудничает с Кемеровским государственным медицинским университетом. Вместе мы реализуем и образовательные проекты для врачей, работаем в просветительском направлении с жителями нашей области. Проведение конгресса, в том числе, позволит получить новые практики, которые помогут в вопросах сохранения здоровья и благополучия людей, – отметила в видеообращении к участникам почётный председатель конгресса, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

На школе клинической неврологии обсуждались наиболее актуальные вопросы отрасли: современные подходы к диагностике и лечению заболеваний головного мозга, нейроинфекции, постковидный синдром, лечение когнитивных расстройств, воспалительные и аутоиммунные заболевания нервной системы, неврология детского возраста и другие.

Игорь Вознюк, д.м.н., профессор кафедры неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, профессор кафедры нервных болезней Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный внештатный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа рассказал, что на конгрессе всесторонне рассматривались вопросы сосудистой патологии, инсульта, помощи и реабилитации при этих состояниях, а также неврологические аспекты новой коронавирусной инфекции. Кроме того, на «Сибирской школе клинической неврологии» обсудили здоровье кузбассовцев, его связь с региональными особенностями, видами деятельности жителей. На первый план здесь выходит медицина, направленная на оказание специализированной помощи, в том числе пациентам с профессиональными заболеваниями.

Отметим, что организаторами Всероссийского научно-практического конгресса с международным участием в Кузбассе «Сибирская школа клинической неврологии» выступили более 20 ведомств, в том числе Министерство здравоохранения РФ, Федеральное медико-биологическое агентство, Российская академия наук, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Всероссийское общество неврологов.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

- Это очень знаковое событие не только для Кузбасса, но и для всей России. Круг рассматриваемых на этом мультидисциплинарном конгрессе вопросов впечатляет. Отмечу два аспекта. Первое то, что в рамках школы большое внимание уделено детской неврологии. Мы понимаем, что дети – это наше будущее. И от того, насколько грамотно будут диагностированы и выяснены причины неврологических расстройств, проведено лечение и медицинская реабилитация, будет зависеть, в том числе, и демографическая ситуация. Второй аспект – это внимание к инфекционным болезням, которые вызывают поражения нервной системы, связь инфекций с нейродегенеративными и аутоиммунными заболеваниями. Поскольку школа клинической неврологии проводится в гибридном варианте, а это обычно 5-7 тысяч подключений в день, результаты нашей работы не заставят себя ждать и будут служить на пользу всему медицинскому сообществу, – рассказала Наталья Скрипченко, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки России, заместитель директора по научной работе Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России.

Научно-практическая повестка конгресса вызвала интерес специалистов со всей страны и позволила участникам наладить профессиональные связи с зарубежными партнерами.

- Конгресс, площадкой которого в очередной раз стал наш университет, насыщен встречами, интересными докладами и новейшей информацией для врачей. Многие врачи приняли в нем участие в рамках непрерывного медицинского образования. Таким образом, мы реализуем одну из важнейших наших просветительских функций – повышаем квалификацию специалистов сферы здравоохранения самого разного профиля.

Профессиональная атмосфера и интенсивность научной деятельности в Кузбассе сегодня становятся центром притяжения для специалистов со всей страны, – подчеркнула ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.