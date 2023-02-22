Сибирские дети ... йети: невероятная история, случившаяся в Кузбассе, повторилась у Полярного круга

Горная Шория, 27.03.2011. Люди снимали панораму тайги, и вдруг из-за елки вскочил и побежал йети. Исследователи в США разглядели - у йети светлая борода. Фото: архив Игоря БУРЦЕВА.

В XXI веке в России «сигналы» о следах снежного человека, или его силуэте в тайге и метели, или о грузной мохнатой фигуре, попавшей в фотоловушку, или даже о встречах с йети - бывают, идут чаще всего с тайги приуральской, с ЯНАО и Кузбасса.

И есть сообщенья из прошлого. Корреспондент «Комсомолки», найдя первые упоминания о йети и детях в Кузбассе, испытал дежавю: похожие рассказы живут и на севере нашей общей Западно-Сибирской равнины.

Итак, эта история началась с черники...

Исчезновение на горе Черничной

По Чумаю, старинному широкому кузбасскому селу, легенда про историю человека и йети и даже про рождение дитя рассыпана широко. И пока я собирала ее по крупицам, старожилы кивали - в сторону заснеженной речки Кии, точнее за нее, на спящую зимой гору Черничную.

Ходить туда летом по ягоды в поколениях - по-прежнему ходят, но наказ, из старины, не забираться там далеко, там опасно, помнят.

А в чем опасность? Об этом - записанный мною рассказ старого учителя Григория Степановича Масальского:

- Я слышал эту историю от отца, а он ее - от своего отца. Дед был надежным человеком, говорил правду… Он, из рода ссыльных, до Октябрьской революции был у «политических» в Сибири одним из связных. До Иркутска по тайге с заданием за неделю на лошади из Чумая добирался, передавал сведения и, получая обратные, как всегда, только устные письма, отправлялся назад… Так что он перед революцией пропадал в пути в тайге и в Чумае считался лучшим таежником и охотником… И жалел, что… расследование того происшествия прошло без него.

Сибирь, Кузбасс. Григорий Масальский хранит рассказ деда об истории с йети на горе Черничной. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.

А случилось оно за пару лет до революции.

Чумайские женщины пошли на Черничную за черникой. К вечеру одной не досчитались. Ее искали женщины сами...Потом деревня снарядила охотников с ружьями, собаками... Кричали, звали, стреляли. Гора молчала. И село решило: женщину, заплутавшую, наверняка, нашел и задрал медведь.

… Прошло больше года. К мужикам, заготавливавшим лес, на Кие это было или рядом, на ее притоке, точное место скрыто тайной и временем... Но вышла к лесозаготовщикам женщина та, кожа и кости, в лохмотьях. Рассказала: на Черничной ее схватил, унес человек-медведь, он покрыт шерстью - весь, он ходит на ногах - как мы...

А то место, где лес заготавливали, было временным, разовым. И для женщины оно оказалось единственным, для спасения, шансом... Мужики с бригады и сказали ей, что они свою работу к вечеру закончат и пора будет им отплывать. И пусть она придет тайно вечером. И она успела, пришла. И ее на плоту с собой забрали, увезли, назад, к людям… И зверь-человек ее не сразу хватился. Дошел по следу до реки - нет ее. Вернулся в пещеру и ...их ребенка убил... А как и про это узнали?... Женщина, как ее на берегу деревни высадили, и она до дома дошла, рассказала, где человек-медведь ее удерживал. Охотники, где то место, прикинули. Нашли, добрались по следам. У пещеры и в ней - никого. Но убитого о землю ребенка нечеловеческим мощным ударом - увидели. Маленького, не ходил еще, и человек то был и не человек... И охотники, его, мертвым найдя, похоронили... А после выследили, дождались самого хозяина пещеры и убили.

... Но на этом история не закончилась. Кузбасский профессор Анатолий Кулемзин - тоже родом с Чумая, неожиданно рассказал мне... самый конец:

- В моем детстве, в начале 1950-х, я слышал об этом - от мамы друга детства. О том, что, рассказывали старые люди, было однажды, давно: пропала женщина на Черничной. А вернулась через много времени, сказала, удерживал человек-медведь… Была истощена, больна. Через пару дней в село приехал, если по-современному, участковый. В палате медпункта о чем-то с ней долго и, заперев дверь, беседовал. Медсестра расслышала из-за двери, единственно, вопрос, о похитителе: «Он мог говорить? Он вообще-то умел разговаривать?» На следующий день женщину увезли, в селе ее больше не видели. Но прошел слух, она, когда ее на реке только нашли, была беременна и позже, в городе, в больнице, она умерла.

...А Миргазиян Назмутдинов из Узбекистана помнит лето 1958-го, когда жил у бабушки в селе Куркули, в тоже северной кузбасской тайге. И как бабушку позвали на площадь, туда охотник с охоты приехал, а традиция в татар-ауле была делиться добычей. И бабушка Шансинеса, по-русски Шура, - с мальчишкой-внуком Миргазияном к телеге охотника ближе всех подошла. И Миргазиян оказался в полуметре ... от лежавшей на телеге женщины-йети.

Кузбасское село Куркули через несколько лет увидит йети. И бабушка Миргазияна будет одной из первых, кто устроит нагоняй охотнику за выстрел в йети. Фото: архив семьи.

- Ширококостная, рост с двухосную телегу, тело покрыто шерстью, - рассказал мне в письме и по телефону Миргазиян. - Длина волос по телу примерно 2,5 см, на голове - сантиметров пять. Ступни широкие, где-то 44 размера, вес чуть больше 100 килограммов. Нос, верхняя губа, нижняя челюсть выдавались вперед. Но в целом - лицо цвета хны, и монголоидного типа, и почти человеческое.

Собравшиеся пожилые женщины, а лето, день, мужья и взрослые сыновья - на работе, - в крик, вредить албасты (йети, и их окрест видели не раз и оставляли им угощения. - Авт.) - всегда считалось грехом.

- Думал, там медведь, я в медведя стрелял, - говорил растерянный охотник, он и привез-то йети в село, на народный сбор, чтобы вместе решить, как поступить. И женщины наказали назад, в тайгу, йети везти и земле там предать...

Но где именно похоронил, никому потом не сказал...

И в маленьком, не раз сменившем жителей полупустом селе, куда я приехала, ища еще очевидцев, история с застреленной когда-то женщиной-йети забылась. Хотя ее - женщины с села, их было человек десять, - за руку, кто посмелее, трогали, и ее жалели, и прислушивались, вдруг откроет глаза, и вздохнет, и встанет с телеги, и уйдет в родную тайгу...

Но, хотя выстрел забылся... Но... По словам фельдшера Селезневой, в селе и окрест живет запрет - не ходить на охоту в сторону соседнего, давно исчезнувшего села Тонгул, там охотники не раз слышали в тайге леденящие душу крики, не похожие ни на человеческие, ни на кого из животных, и всегда в необъяснимом страхе бежали.

... И кузбасские были-рассказы про йети - не одни. Дальше от Тонгула - на север, север, север, через равнину, к Полярному кругу, тоже живут были про йети, которых местные народы называют в том числе… «тонгу» и «тунгу».

Подкидыш у частокола

... Вокруг - вода. И это - остров. И стена на острове - бесконечна.

...Чужому обычному человеку, идущему снаружи, вдоль стены, частокол из таловых стволов, высотой в два с половиной метра, неприступен. Ни раздвинуть, ни через верх заглянуть в поселок хантов. И не понять, где спрятан единственный вход.

… Но за стеной шел не обычный человек. И сына к частоколу, заглянув сверху и прикинув, где малыша быстрее услышат, найдут, несла ... мама-йети.

В ЯНАО, в тех же краях, следы и борозды в глине - остались от катавшихся с горки малышей-йети. Фото: архив Игоря БУРЦЕВА.

- Она, то ли сама больная, то ли ребенок был болен, но принесла его, оставила и сбежала... А в поселке... Ханты - такой народ, у них олень равен человеку, медведь равен человеку, они ко всем относятся с уважением... И так детеныш йети оказался в их поселке, и рос, и он не говорил, но люди научились понимать его жесты. И он был весь покрыт шерстью. И это - не дитя человеческое, родившееся где-то в обычной семье с поломкой вдруг гена, нет. Мать-йети принесла его не новорожденным, а уже подросшим... И он рос в поселке быстро. И быстро стал ростом со взрослого мужика, а по возрасту еще был совсем ребенок. А потом - заболел и умер. И слух о необычном подкидыше, его жизни и смерти прошел, и приехали ученые, хотели вскрыть могилу, изучить, но ханты могилу не показали. У них на кладбище имеет право зайти только человек их рода... - пересказал мне Юрий Григорченко из Тюмени, журналист, много лет работавший на севере и слышавший много историй в ЯНАО о йети, а эту - про подкидыша-йети, росшего в 1950-х в ЯНАО среди людей, он знает от женщины, чье детство в том поселке с частоколом - с детством йети-подкидыша - совпало!

... А в 1940-х в райцентр Мужи ЯНАО (в тех же краях) фельдшер Рогачев привез из тундры «детеныша неизвестного существа, который походил на низкорослого человека, но на ноги не вставал, а сидел на полу на пятках, опираясь длинными руками о пол; все тело покрыто шерстью, торчащие в сторону большие уши, глубокие впадины глаз, едва заметный нос и большие ярко-красные губы - так описывают его свидетели». «Через несколько дней детеныша самолетом санитарной авиации увезли в Салехард, где его судьба теряется». А это - выдержка из книги Бурцева «К снежному человеку в Кузбасс и дальше...», из обзора профессора Гашева.

И было еще (из той же книги. - Авт.) в тех северных краях, после войны, женщина нашла на покосе «... маленькое лохматое существо», пожалела, забрала, растила, а после ее смерти - йети увезли в Салехард. И было - на нижней Оби, семья ненцев строила чум, семья йети обменяла свое дитя с недоразвитой рукой - на здоровое дитя человека... А в районе села Кесли в начале XX века мужики застрелили «волосатого человека почти трехметрового роста...»

Точка в истории Заны? А в других?

Вы скажете - байки?… Но нет ничего сильнее народной памяти, однажды пережившей сильное переживание, удивление, потрясение и встречу с чудом.

Но к тому же - миру известна история «дикой лесной женщины» Заны, рожавшей детей от мужчин из селения... Ее, с почти черным лицом и по всему телу покрытую черно-рыжеватыми волосами, поймали в лесу, в Абхазии, в XIX веке. И после - жила она и умерла среди людей...

А в 1960-х советский профессор Поршнев занялся загадкой Заны. Он предположил, Зана - дожившая до современности неандерталка.

И в абхазское селение прибывали экспедиции. И все - искали загадке Заны и свое объяснение, и свои доказательства.

И Бурцев, работавший с Поршневым, продолжил его дело и после смерти профессора, и нашел-таки в 1970-х могилу одного из сыновей Заны, а рядом - возможно, и ее.

Кавказ. Игорь Бурцев в 1975-м при эксгумации останков сына Заны. Фото: архив Игоря БУРЦЕВА.

И шли годы дальше… Зану антропологи, по черепу, уже назвали африканкой. А наступил XXI век, и анализ ДНК Заны и сына внес дополнения... И о результатах генетиков мировые и наши СМИ говорили так... Что учеными доказано, это и правда, мать и сын. И что несколько лет назад профессор Сайкс из Оксфорда заявил, по ДНК, что Зана могла быть потомком миграции из Африки древних людей неизвестного вида, и, значит, могла бы быть йети... А по исследованиям ДНК Заны в России и Дании, - сказано, нет, не йети, а современная африканка (то есть «ветка» Заны идет не от корня «древа» человечества, как по гипотезе Сайкса, а «ветка» Заны обычно растет - средь обычных других современных африканских «ветвей»).

- Так в истории Заны генетики поставили точку? Она - не неандерталка, а типичная африканка, и судьбой, и кораблем как-то попавшая на черноморский…, на берег Абхазии?... Но… как же похожие истории с йети - и в Сибири, и в мире?

- История Заны - нет, не закончена, - считает Игорь Бурцев, кандидат исторических наук, директор Международного центра гоминологии. - Нужны исследования, в том числе ДНК, еще... И есть люди, готовые продолжать, но это очень дорого... Сейчас принято считать: на Земле живут четыре крупных вида человека (произошедших от разных древних предков, от общего корня. - Авт.). А мы говорим про неизвестный пятый вид - про снежного, смежного человека, и что надо его искать, и что эти люди - племя не контактное, которое отделилось от человеческого ствола где-то 13-15 тысяч лет назад, которое приспособилось жить в природе... И снежный - это человек, хомо сапиенс, но «другой»... И раз мы убеждены, что это люди, и отличие между ними и нами мизерное, то на первый план в исследовании выдвигаем сейчас методы не физической антропологии, а культурной антропологии… И, к тому же, еще раз, с получением информации генетиков, почему все - упирается в Зану? Почему не берутся во внимание визуальные наблюдения, съемка, свидетельства, приходящие из России и разных стран, ...в той же Америке собрано больше 50 тысяч «сигналов» про йети за годы...

И, вполне возможно (продолжает Бурцев. - Авт.), случай с йети, с похищением им женщины, кузбасской, был на самом деле. Похожие истории были... Одна даже задокументирована в США в конце XIX века. Там йети так же утащил женщину, так же были отношения, а стало подходить время рожать, она заболела, йети отвел ее в селение, закрыв ей глаза, чтобы не знала дорогу, и она ребенка родила, но малыш не выжил… А один американский ученый рассказал в своей книге, что у индейцев такие случаи похищения индейских женщин - снежным человеком - были не раз и рождались смешанные дети… И все эти случаи говорят о том, что наши ДНК близки настолько...

Тем временем

О следе и «полотенце»...

Прошлой осенью в ЯНАО, на 65-й широте, охотник Владислав Тырлин нашел у зимовья следы и шерсть, возможно, йети.

- Длина следа - сантиметров 50 - 60, размах шага метр, местами - больше, - пояснил мне охотник.

А еще рядом с избушкой йети вытер испачканные руки в глине - о сухой ствол пихты.

- Точнее, он вытер их на ходу, обе руки - о два рядом дерева, как полотенцем. И глина с его светлой выдранной шерстью осталась на высоте за два метра. Выходит, его рост, с учетом всего, под три метра. Ну, больше двух, точно...

ЯНАО. Эти волоски с рук предполагаемого йети охотник собрал с дерева, с высоты больше двух метров. Фото: Владислав ТЫРЛИН.

Рассказ охотника поразил спокойствием и анализом, ни шока, ни удивления. А все потому, что ... лет 15 назад, пояснил, он уже на такие следы натыкался, но в другом месте. Нынешние - шли на восток. Прошлые - уходили по тайге на запад, к Уралу. И все - на одной широте.

- И в первый раз - были следы по глине целой семьи, одни большие, одни поменьше и совсем маленькие...

Несколько волосков из глины, с одной из пихт у зимовья, охотник Тырлин передал в ТРВ «Мужи», а оттуда они «добрались» до ученых, в Москву.

И, как пояснила мне на днях Светлана Боринская, доктор биологических наук, пресс-секретарь Института общей генетики им. Вавилова РАН: «... материал не очень хорошей сохранности, поэтому генетики предварительно решили получить заключение специалистов по структуре волос - трихологов. Только если их заключение не даст ответа на вопрос, кому принадлежат волосы, будет исследована ДНК. Наука работает не с фантазиями мечтателей о снежном человеке, а с фактами… Сенсационные сообщения о находках следов снежного человека появляются не впервые. Но ни одно из них не подтвердилось результатами исследований. Для части случаев найденные волосы или кости предполагаемого снежного человека были исследованы генетиками. ДНК, выделенная из таких загадочных биообразцов, принадлежала медведям, собакам, иногда людям, но обычным, не снежным. Так что снежные люди генетиками не обнаружены».