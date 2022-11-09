«Если я сюда приехал, то я здесь сыграю»: 24 года назад Дэн Маккаферти отказался уезжать из Кемерова после отказа в площадке для концерта группы Nazareth

На фото: бывший фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

8 ноября ушел из жизни основатель и экс-вокалист легендарной группы Nazareth Дэн Маккаферти. Он скончался в возрасте 76 лет после продолжительной болезни - музыкант страдал эмфиземой легких. Это заболевание практически закрыло ему путь на сцену, но рокер не сдавался и продолжал работать над сольными проектами. Группа Nazareth в последние годы гастролировала без Дэна Маккаферти, однако жителям Кемерова повезло дважды увидеть вживую легендарного рокера. Причем, в первый раз он приехал в наш город в 1998 году!

Это сейчас выступлениями звезд мирового рока никого не удивишь, однако в 1998 году приезд легендарной группы Nazareth в маленький сибирский город Кемерово стал настоящим событием. Правда его немного омрачило то, что за несколько часов до выступления сорвалась концертная площадка. Шоу для четырех тысяч зрителей должно было состояться в СКК «Октябрьский», но из-за возникших сложностей с оплатой аренды организаторам в срочном порядке пришлось искать новый зал. Так Nazareth оказался в Кедровке - маленьком поселке, построенном при угольном разрезе в 30 километрах от Кемерова.

Меломаны вспоминают, что из центра города до Кедровки были организованы автобусы для зрителей. В поселок приехала огромная толпа рокеров и на весь вечер она оккупировала местные бары и вино-водочные магазины. На весь вечер - потому что ждать концерта пришлось долго: музыканты монтировали аппаратуру. Вместо запланированных 19.00 шоу началось в 23.40. Ожидание длилось почти четыре часа! Как потом рассказывали фанаты, Дэн Маккаферти заявил, что выступит в любом случае, чтобы для этого ни потребовалось.

- Если я сюда приехал, то я здесь сыграю! - сказал лидер Nazareth.

Сам концерт длился чуть больше часа. Очевидцы вспоминают, что народ стоял и в фойе - в зале, рассчитанном всего на 600 человек, всем не хватило места. Дэн Маккаферти радовал зрителей не только своим вокалом, но фразами на русском языке. Тогда еще милиция пыталась успокоить и усадить по креслам собравшуюся публику, однако к концу шоу фанаты прорвались-таки к сцене и стали вовсю отплясывать. Концерт завершился ближе к двум часам ночи. Разгоряченные фанаты еще долго скандировали по улицам «We are animals». Собственно, уехать из Кедровки в это время суток было нереально, ведь автобусы ходят только днем...

Самое интересно, что после выступления состоялась пресс-конференция артистов. Музыканты Nazareth удивили кемеровских журналистов тем, что вообще явились на нее, а также тем, что угостили всех присутствующих пивом. Один из журналистов поинтересовался, почему рокеры не отправились отдыхать, на что Дэн Маккаферти ответил: «Но вы же ждали, это ваша работа». В итоге посиделки продлились до восьми утра.

Фото: gamz.livejournal.com

Концерт в Кедровке стал последним в том туре Nazareth по российским городам и одним из самых запоминающимся не только для кемеровских меломанов, но и для самих музыкантов. Один из участников коллектива Дэрил Свит посетовал тогда, что бизнес так не делают, но концерт получился от сердца, так как музыканты действительно хотели сыграть для людей.

Еще один концерт Nazareth прошел в Кемерове в 2012 году. Это выступление легендарной группы было уже организовано на высоте. Рокеры дали пресс-конференцию и отыграли концерт в СК «Арена».

Nazareth в Кемерове в 2012 году Фото: Константин НАГОВИЦЫН

КСТАТИ

В марте 2022 в филармонии Кузбасса должен был состояться концерт Nazareth. Но сначала выступление перенесли на октябрь, а потом и вовсе отменили. С 2015 года в группе поет новый вокалист Карл Сентанс.

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