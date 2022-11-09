В Новокузнецке от платы за жилье освободили жен военнослужащих, погибших в ходе СВО

При гибели мужа на СВО, вдовы будут освобождены от оплаты квартиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 ноября, пресс-служба Горсовета Новокузнецка сообщила об утверждении новой льготы для жен погибших в спецоперации мобилизованных и контрактников

Помимо уже существующих мер поддержки семьям мобилизованных - финансовые выплаты и бесплатное медицинское обслуживание, - которые действуют с ноября 2022 года, жены погибших при выполнении задач СВО новокузнечан смогут бесплатно проживать в муниципальных квартирах по договору коммерческого найма.

Обычно заселиться в муниципальную квартиру по договору коммерческого найма могут представители пяти категорий:

1. молодые ученые;

2. молодые специалисты государственной (муниципальной) организации;

3. супруги в студенческой семье;

4. участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей;

5. граждане Российской Федерации, проживающие на территории г. Новокузнецка, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

Желающим нужно предоставить необходимые документы и подтвердить свою платежеспособность.

Собственно, такой вариант выгоднее съемного жилья, потому что сумма рассчитывается по формуле 86 рублей за квадратный метр. То есть квартира площадью 43 кв.м. (стандартная «хрущевка») будет стоить 3 698 рублей в месяц, тогда как на рынке аренды жилья квартир за такую цену не найдешь.

Таким образом, вдовы смогут экономить несколько тысяч рублей ежемесячно.

При гибели мужа на СВО, вдовы будут освобождены от оплаты квартиры Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Напоминаем, что семьям военнослужащих и добровольцев полагаются дополнительные меры поддержки. По словам главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, мобилизованным сотрудникам промышленных предприятий положена выплата в размере 100 тысяч рублей от работодателя.

Помимо этого, члены семей мобилизованных могут рассчитывать на медицинское обеспечение, пройти диспансеризацию без очереди. Особое внимание уделяется гражданам, имеющим проблемы со здоровьем, в том числе беременным женщинам и пожилым людям.

На сегодняшний день, финансовую помощь получили 35 семей, на неотложные нужды выплачено 190 тысяч рублей из резервного фонда главы города.