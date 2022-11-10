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Общество10 ноября 2022 7:15

В Кемерове построят 10 детсадов и 5 поликлиник, отремонтируют 15 школ: новый мэр представил программу развития города

Напоминаем, что утром 10 ноября главой города был избран Дмитрий Анисимов
Полина ГАНИЧКИНА
Новый градоначальник представил программу развития города.

Новый градоначальник представил программу развития города.

Фото: Полина ГАНИЧКИНА

Напоминаем, что сегодня утром, 10 ноября, главой города Кемерово был избран Дмитрий Анисимов.

Новый градоначальник представил программу развития города в восьми сферах: экология, экономика, образование, медицина, спорт, культурная среда, комфортное жилье и общественное пространство.

Из острых и актуальных вопросов Дмитрий Викторович выделил борьбу со смогом и чистоту воздуха. Для улучшения экологии потребуется очистка фильтров и стоков промышленных предприятий. В планах реализовать программу по газификации города, предоставить новое жилье нескольким тысячам семей, которые используют печное отопление - так как это основная причина появления смога.

Планируется построить 32 километра дорог, отремонтировать 85 километров дорог и 13 мостов.

В развитии высшего и среднего образования к 2027 году планируется обеспечить более пяти тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе за счет постройки новых школ, и провести капитальный ремонт 15-ти объектов.

Планируется построить 10 детсадов за пять лет.

Планируется построить 10 детсадов за пять лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новые жилые районы Анисимов обещает строить по два детсада в год, соответственно, за пять лет запланировано 10 новых детских садиков.

В сфере здравоохранения: пять поликлиник будут построены до 2027 года, в том числе на Лесной поляне, в районах Южный и Рудничный. По программе «Моя новая поликлиника» уже реализован ремонт трех поликлиник города.

Новый мэр Кемерова выразил благодарность губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву за новые крупные спортивные объекты в городе, пообещал провести реновацию стадиона «Химик» и ремонтировать по два объекта в год. Помимо этого, развивать дворовой и уличный спорт: прививать кемеровчанам привычку заниматься спортом и увеличивать его престиж.

В культурной сфере запланирован ремонт различных объектов культурного пространства города. В частности, реновация Театра для детей и молодежи произойдет в 2024 году.

Глава города обещает создание современных жилых районов с парковками и озеленением. Построить планируется 1,5 миллиона кв. м жилья, чтобы на одного жителя приходилось по 25 кв. м жилья (сейчас на одного жителя 22 кв. м).

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