В Кемерове построят 10 детсадов и 5 поликлиник, отремонтируют 15 школ: новый мэр представил программу развития города

Новый градоначальник представил программу развития города. Фото: Полина ГАНИЧКИНА

Напоминаем, что сегодня утром, 10 ноября, главой города Кемерово был избран Дмитрий Анисимов.

Новый градоначальник представил программу развития города в восьми сферах: экология, экономика, образование, медицина, спорт, культурная среда, комфортное жилье и общественное пространство.

Из острых и актуальных вопросов Дмитрий Викторович выделил борьбу со смогом и чистоту воздуха. Для улучшения экологии потребуется очистка фильтров и стоков промышленных предприятий. В планах реализовать программу по газификации города, предоставить новое жилье нескольким тысячам семей, которые используют печное отопление - так как это основная причина появления смога.

Планируется построить 32 километра дорог, отремонтировать 85 километров дорог и 13 мостов.

В развитии высшего и среднего образования к 2027 году планируется обеспечить более пяти тысяч новых мест в общеобразовательных учреждениях, в том числе за счет постройки новых школ, и провести капитальный ремонт 15-ти объектов.

Планируется построить 10 детсадов за пять лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новые жилые районы Анисимов обещает строить по два детсада в год, соответственно, за пять лет запланировано 10 новых детских садиков.

В сфере здравоохранения: пять поликлиник будут построены до 2027 года, в том числе на Лесной поляне, в районах Южный и Рудничный. По программе «Моя новая поликлиника» уже реализован ремонт трех поликлиник города.

Новый мэр Кемерова выразил благодарность губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву за новые крупные спортивные объекты в городе, пообещал провести реновацию стадиона «Химик» и ремонтировать по два объекта в год. Помимо этого, развивать дворовой и уличный спорт: прививать кемеровчанам привычку заниматься спортом и увеличивать его престиж.

В культурной сфере запланирован ремонт различных объектов культурного пространства города. В частности, реновация Театра для детей и молодежи произойдет в 2024 году.

Глава города обещает создание современных жилых районов с парковками и озеленением. Построить планируется 1,5 миллиона кв. м жилья, чтобы на одного жителя приходилось по 25 кв. м жилья (сейчас на одного жителя 22 кв. м).