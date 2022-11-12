Концерт «Руки вверх» в Кемерове спровоцировал пробки в городе и давку на выходе из зала

Концерт кумира 90-х в Кемерове прошел с аншлагом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 11 ноября, в столице Кузбасса прошел концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх». Истосковавшиеся за годы пандемии по концертам кемеровчане массово рванули на выступление кумиров конца 90-х - начала 2000-х в ледовый дворец «Кузбасс»: только в паблике, посвященном кемеровскому концерту в социальной сети «ВКонтакте» отметили свое посещение почти три тысячи человек. Всего трибуны ЛДК, без учета созданной на время выступления фан-зоны, вмещают шесть тысяч человек и в зале был аншлаг.

Притомский проспект Кемерова, и так в час пик испытывающий трудности с пропускной способностью, в буквальном смысле «встал». Поклонники выкладывали в соцсетях видеоролики с шутками типа: «Жуков привез в Кемерово московские пробки» и «Все едут на концерт», и артист с удовольствием сделал их репост на свою страницу.

Двери для гостей мероприятия в ледовом дворце распахнули за полтора часа. Но настолько заранее мало кто приехал, а затем поток стал так велик, что к 19.00 войти успели не все. Правда, все компенсировалось энергетикой концерта. Зрители отрывались на всю катушку: любимому артисту подпевали вслух почти на всех песнях, а когда в фан-зону полетели красные шары на песне «18 мне уже», случилось и вовсе невозможное: крики в зале стали еще громче.

В конце выступления Жукова и группы «Руки вверх», на большом экране зажглись буквы «Спасибо, Кемерово», а сами артисты покинули сцену под музыку из заставки популярного в 90-е сериала «Санта-Барбара».

А вот что случилось после концерта мнения очевидцев расходятся. Одни утверждают, что поначалу были открыты только два выхода из зала, что привело к появлению давки, длившейся правда недолго - менее десяти минут, так как сотрудники ЛДК поспешили открыть и остальные выходы, другие уверяют, что зрители спокойно без всяких эксцессов покидали помещение. Комментариев организаторов концерта или руководства ледового дворца на эту тему пока не появилось.

Впрочем, это событие не омрачило восторгов зрителей, которые вдохновенно благодарят в соцсетях любимого артиста за подаренное настроение и возможность вернуться в молодые годы.