В Кузбассе два человека погибли и еще семь пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

В автобусе пострадали пять пассажиров, в том числе три ребенка. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбассе произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса. В воскресенье, 13 ноября, около 17.15 на автодороге «Белово-Инской» столкнулись кроссовер Chery Tiggo и ЛиАЗ, выполнявший рейс по пригородному маршруту №108, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ДТП произошло спустя 15 минут после отправления автобуса с конечной. По словам очевидцев, в воскресный вечер салон был полупустой. Дорога была мокрой и водитель автобуса не спешил. Перед очередным поворотом ему неожиданно прямо в лоб вылетел белый внедорожник.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery не справился с управлением допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, - сообщили в МВД Кузбасса.

По данным дорнадзора, дорога на месте происшествия была мокрой, но не скользкой. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В результате столкновения от полученных травм на месте ДТП скончались 63-летний водитель иномарки и четырехлетний мальчик, который ехал в машине без детского удерживающего устройства, в тяжелом состоянии с многочисленными травмами в больницу доставлены еще два пассажира Chery Tiggo. Они находятся в реанимации, за их жизнь борются врачи. Пострадали и пассажиры автобуса, которые после удара слетели со своих мест: две женщины 20 и 52 лет, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.