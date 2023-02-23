У детей горят глаза: президент Международного комитета «Дети Азии» рассказал о подготовке к соревнованиям

Фото: АПК.

Президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов дал интервью на радио «Кузбасс FM», в котором рассказал о подготовке и ходе Игр.

Первые «Дети Азии» были учреждены первым президентом Республики Саха Михаилом Ефимовичем Николаевым в 1996 году - в столетие современных Олимпийских игр. И в них принимали участие 250 спортсменов из восьми стран. Первые такие Игры были только по летним видам спорта, а в 2019 году состоялись и по зимним - в Южно-Сахалинске. И вот вторые - уже в Кузбассе.

- Многие думали, что первые зимние Игры должны быть в Якутии, но мы понимаем климатические условия и инфраструктуру. В 2016 году управление Международного комитета приняло решение: «Дети Азии» пройдут в одном из регионов. Накануне старта первых игр Кузбасс проявил инициативу принять вторые. Губернатор сделал многое для того, чтобы игры прошли именно тут, - говорит Владимир Максимов.

В нынешних «Детях Азии» принимают участие: Армения, Афганистан, Беларусь, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Непал, Таджикистан, Узбекистан, Таиланд, Туркменистан. Владимир Максимов рассказал, что команды из других стран, у которых сейчас по тем или иным причинам не получилось участвовать, ждут на следующих Играх. Изначально команды спортсменов набирались по субъектам - их было 27 - находящиеся в азиатской части России. В 2012 году из-за того, что количество спортсменов разрастается до невозможного, приняли решение объединить их. Так сделали команды по федеральным округам. По концепции, регион основатель - отдельная команда.

Фото: АПК.

Для всех юных спортсменов эти Игры - трамплин в будущее профессионального спорта. Так, в летних Играх больше ста ребят, которые с юношества доходили до олимпийского золота. Как например, двукратная олимпийская чемпионка в Токио 2012 года Виталина Бацарашкина. Если кто-то думает, что детские соревнования недостаточно интересны из-за малого времени подготовки ребят, то стоит помнить: все участники «Детей Азии» - члены национальных сборных команд своей страны. И их уровень соответствующий.

- Уровень конкуренции будет - команды сильные. Чтобы развеять эти сомнения, надо просто прийти хотя бы один раз. Приглашаю на арену всех. Будет накал спортивной конкуренции, - говорит президент Международного спортивного комитета.

Также Владимир Максимов отметил, что Игры важны как наследие для региона: после окончания соревнований и опыт, и спортивные объекты останутся на благо региона. Так, например, за два года подготовки в области отремонтировали долгожданный Дворец спорта кузнецких металлургов в Новокузнецке, в Таштаголе сделали канатно-кресельную дорогу, а в Междуреченске останется новый трамплин.

Фото: АПК.

На соревнованиях регион-организатор может предложить несколько спортивных дисциплин. Кузбасский оргкомитет, помимо семи обязательных, предложил бег на коньках, керлинг и фристайл. В качестве демонстрационного вида спорта - волейбол на снегу. Он не входит в основную программу и медальный зачет, но спортсмены получат медали, только на них так и будет написано: демонстрационный вид спорта.

К слову о медалях, на днях прошла презентация наград: в этот раз по дисциплине горные лыжи участники, разделенные на две группы, получат медаль для профессиональной сборной или для любителей. Это сделано для того, чтобы завоевать награду могли и те спортсмены, у которых в странах низкий уровень подготовленности по определенным дисциплинам. Также участники Игр получат соответствующие значки для чемпионов - из серебра с позолотой.

Фото: АПК.

Об участниках Владимир Максимов отзывается с особой теплотой и приглашает всех поболеть за них.

- Детский спорт незаслуженно обделен вниманием. Дети искренние, у них нет максимально профессионального подхода. Где-то схитрить, затянуть время - этого нет. Они играют с азартом. У них горят глаза. Нет тактической борьбы. Она есть, но в разумных пределах, - рассказывает президент комитета.

Также он отметил, что дети выкладываются на 100% в силу своей юности и не боятся делать опасные трюки здесь и сейчас. И «Дети Азии» станут для них не только трамплином в спортивное будущее, но и возможностью завести новых друзей.

- Наша сверхцель - объединить все 45 стран Азии и команды из России. Цель в том, чтоб дети встретились через три-четыре года на олимпийских играх и все друг другу радовались, общались, а границы стерлись, и была дружба между людьми, которые познакомились еще в юношеском возрасте, - говорит Владимир Максимов.

Также он еще раз призвал кузбассовцев посетить Игры, поболеть за участников и, возможно, даже открыть для себя новый вид спорта.