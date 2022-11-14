Что произошло после давки на концерте группы «Руки вверх» в Кемерове

Что произошло после концерта группы «Руки вверх» в Кемерове Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 ноября в Кемерове прошел концерт культовой группы девяностых: Сергей Жуков и группа «Руки вверх» собрали шесть тысяч человек в Ледовом дворце «Кузбасс». По крайней мере, ЛДК рассчитан на это количество людей - а зал был полон восторженных зрителей.

Однако появление артиста в Кемерове было омрачено сильнейшими пробками в городе: автомобильный поток на Притомском проспекте «забил» дорогу так, что машины буквально стояли.

Зрители все-таки попали на концерт. Но по окончании концерта восторга немного поубавилось.

По словам очевидцев, сотрудники помещения открыли всего два входа, через которые такой поток людей быстро пройти не смог - зал кемеровчан «встал» второй раз, но уже не в качестве благодарности артистам.

Опасный инцидент закончился без жертв и происшествий: были открыты еще несколько выходов, толпа поредела и люди смогли спокойно выйти из здания.

Поспособствовало быстрому решению проблемы и хорошее настроение зрителей: на волне ностальгического концерта, люди не вели себя агрессивно.

После мероприятия, несмотря на большое количество автомобилей, на которых приехали зрители, большой пробки на Притомском замечено не было - проспект был освобожден от автомобилей остальных горожан.

Артисты спокойно покинули Ледовый дворец и уехали в гостиницу «Томь Ривер Плаза» - и на следующий день успешно провели концерт в Красноярске.