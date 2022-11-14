В Новокузнецке два курсанта скрутили в автобусе дебошира с ножом

Артем Потемкин и Даниил Самар (на фото слева направо), увидев вооруженного мужчину, повели себя как настоящие герои. Фото: Кузбасский институт ФСИН России.

Власти Кемеровской области наградили двух второкурсников Кузбасского института ФСИН России за геройский поступок: 19-летние парни скрутили в новокузнецком автобусе вооруженного мужчину, который пытался с ножом напасть на кондуктора.

В автобусе свел случай

Происшествие случилось еще 5 ноября. В тот день оба курсанта - Артем Потемкин и Даниил Самар после занятий направились из института в общежитие и случайно сели в один автобус № 50. На этой же остановке в автобус зашел и еще один пассажир - пьяный мужчина. И уже в первые же минуты он начал конфликтовать с кондуктором - невысоким, худеньким пенсионером - в грубой форме отказавшись платить за проезд. Мало того, начал предъявлять кондуктору претензии, которые его вообще не касались.

В полупустом салоне автобуса (всего семь человек), один из пассажиров заступился за кондуктора и тем самым вызвал огонь на себя.

- Смелый, да? Ну, пошли, выйдем. Разберемся, посмотрим, что ты из себя представляешь, - напрыгивал дебошир на смельчака. На остановке «Космос» мужчины вышли. Потемкин и Самар, до этого молча наблюдавшие за развитием событием, переглянулись и выскочили следом.

- Мы просто не могли оставить человека один на один с хулиганом, ну вот и вышли, чтобы помочь в случае чего, - сдержанно вспоминают парни.

Помогли тренировки

Увидев, что к противнику подоспела подмога, дебошир плюнул и зашел обратно в автобус. Парни - тоже, до общежития еще было ехать и ехать. А как только автобус тронулся в путь, ребята поняли, что вернулись не напрасно: агрессивный пассажир вновь начал приставать к кондуктору, распаляясь все больше и больше.

- А потом он вдруг резко сунул руку за пазуху и вытащил оттуда кухонный нож, сантиметров на 15, и замахнулся на кондуктора, - вспоминает Артем Потемкин, который стоял недалеко от участников конфликта. - Я, конечно, не ожидал, появления ножа, но, когда увидел, ни секунды не раздумывал, что делать. Была одна мысль: «Обезвредить».

Курсант одним прыжком преодолел полтора метра, разделявшие их с вооруженным человеком. Отработанным на тренировках в институте болевым приемом завернул левую руку дебоширу за спину, и одновременно прижал его правую руку, где был нож, к стенке автобуса, чтобы тот не мог им ударить ни кондуктора, ни самого Артема. Следом подскочил Даниил Самар, стоявший чуть дальше, и забрал нож из ослабевших пальцев отчаянно ругающегося хулигана. Еще через минуту парни вывели дебошира в таком полусогнутом состоянии на улицу, где и удерживали его до приезда полиции.

Когда курсанты сдали нарушителя порядка подъехавшим инспекторам ДПС, пожилой кондуктор подошел к Артему и со слезами на глазах принялся его обнимать и благодарить за спасение жизни.

- Молоток! - Говорят родные и друзья курсантов, узнав об их поступке. Что касается самих ребят, то, по их мнению, ничего геройского они не совершили, просто не могли оставить пожилого человека в опасности.