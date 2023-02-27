Шесть тысяч рабочих мест появится в Шерегеше благодаря созданию особой экономической зоны

Инвесторы запланировали 20 новых проектов на самом популярном курорте Кузбасса. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, министр экономического развития России Максим Решетников, представители туриндустрии, банковской сферы страны и регионального правительства обсудили в Шерегеше дорожную карту по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория».

- Создание ОЭЗ «Горная Шория» позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии. У проекта большие перспективы в плане привлекательности для туристов из России и зарубежья. Он дает дополнительный импульс развитию всей территории юга региона. Тысячу гектаров мы выделили под строительство международного аэропорта, без него развитие этой туристической зоны невозможно. В Шерегеше благоустроим территорию для летнего отдыха у воды. У туристов и жителей Кузбасса будет возможность больше путешествовать внутри Горной Шории и видеть больше красот нашего региона, — подчеркнул Сергей Цивилев.

В Шерегеше планируют создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа под названием «Горная Шория». Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Губернатор отметил, что активное развитие курорта «Шерегеш» началось в 2021 году, когда его включили в программу социально-экономического развития Кузбасса (СЭР) до 2024 года, утвержденную по поручению Президента России Владимира Путина. На выделенные федеральные средства построена современная система водоотведения, модернизируются система водоснабжения и центральная котельная пгт Шерегеш. Строятся дороги: Шерегеш — гора Мустаг сектор В, автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора Е, ввели в эксплуатацию автодорогу в зону спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», возводится пожарно-спасательное депо, решается вопрос газификации объектов.

- В Шерегеше сейчас 56 км трасс. Чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос россиян, нужно выходить на 100 км трасс, осваивать новые склоны, инвестировать. Остро необходим аэропорт в Шерегеше. Важно развивать социальную инфраструктуру. Есть федеральная поддержка Шерегеша: из национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», из отдельно выделенных по решению Президента РФ средств на программу социально-экономического развития Кузбасса. Одновременно с этим существуют и другие федеральные меры поддержки региона — инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов. Плюс к этому мы обсуждаем создание особой экономической зоны - , — отметил Максим Решетников.

Сформирована рабочая группа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория». В нее вошли представители муниципальных образований, минэкономразвития и минтуризма Кузбасса, других органов власти. Проводится работа по определению границ ОЭЗ и формированию пула потенциальных резидентов. В первую очередь на рассмотрении – проекты по обеспечению объектов ОЭЗ «Горная Шория» (в том числе только запланированных к строительству) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Ряд инвесторов уже готовы вкладывать средства в развитие туристической отрасли. Рассматривается более 20 проектов с общим объемом инвестиций около 150 миллиардов рублей, планируется создать не менее шести тысяч новых рабочих мест.

К примеру, с этого года «Специализированный застройщик «УГМК-Шерегеш» совместно с правительством Кузбасса реализует проект комплексного развития незастроенной территории СТК «Шерегеш» (КРТ) площадью 427 га. На сегодняшний день это крупнейший проект комплексного развития территории в России по площади и объемам инвестиций. Он рассчитан на 20 лет и предусматривает ввод в эксплуатацию 570 тысяч кв. м апарт-комплексов и гостиниц в стиле «шале». Общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей.