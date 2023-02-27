Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика27 февраля 2023 11:12

Шесть тысяч рабочих мест появится в Шерегеше благодаря созданию особой экономической зоны

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, инвестиции в ОЭЗ «Горная Шория» позволит вывести курорт на мировой уровень
Елизавета ДОБРОЛЮБОВА
Инвесторы запланировали 20 новых проектов на самом популярном курорте Кузбасса.

Инвесторы запланировали 20 новых проектов на самом популярном курорте Кузбасса.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, министр экономического развития России Максим Решетников, представители туриндустрии, банковской сферы страны и регионального правительства обсудили в Шерегеше дорожную карту по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория».

- Создание ОЭЗ «Горная Шория» позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии. У проекта большие перспективы в плане привлекательности для туристов из России и зарубежья. Он дает дополнительный импульс развитию всей территории юга региона. Тысячу гектаров мы выделили под строительство международного аэропорта, без него развитие этой туристической зоны невозможно. В Шерегеше благоустроим территорию для летнего отдыха у воды. У туристов и жителей Кузбасса будет возможность больше путешествовать внутри Горной Шории и видеть больше красот нашего региона, — подчеркнул Сергей Цивилев.

В Шерегеше планируют создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа под названием «Горная Шория».

В Шерегеше планируют создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа под названием «Горная Шория».

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Губернатор отметил, что активное развитие курорта «Шерегеш» началось в 2021 году, когда его включили в программу социально-экономического развития Кузбасса (СЭР) до 2024 года, утвержденную по поручению Президента России Владимира Путина. На выделенные федеральные средства построена современная система водоотведения, модернизируются система водоснабжения и центральная котельная пгт Шерегеш. Строятся дороги: Шерегеш — гора Мустаг сектор В, автодорога от примыкания к действующей дороге Чугунаш-Шерегеш до сектора Е, ввели в эксплуатацию автодорогу в зону спортивно-туристического комплекса «Шерегеш», возводится пожарно-спасательное депо, решается вопрос газификации объектов.

- В Шерегеше сейчас 56 км трасс. Чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос россиян, нужно выходить на 100 км трасс, осваивать новые склоны, инвестировать. Остро необходим аэропорт в Шерегеше. Важно развивать социальную инфраструктуру. Есть федеральная поддержка Шерегеша: из национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», из отдельно выделенных по решению Президента РФ средств на программу социально-экономического развития Кузбасса. Одновременно с этим существуют и другие федеральные меры поддержки региона — инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов. Плюс к этому мы обсуждаем создание особой экономической зоны - , — отметил Максим Решетников.

Сформирована рабочая группа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория». В нее вошли представители муниципальных образований, минэкономразвития и минтуризма Кузбасса, других органов власти. Проводится работа по определению границ ОЭЗ и формированию пула потенциальных резидентов. В первую очередь на рассмотрении – проекты по обеспечению объектов ОЭЗ «Горная Шория» (в том числе только запланированных к строительству) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Ряд инвесторов уже готовы вкладывать средства в развитие туристической отрасли. Рассматривается более 20 проектов с общим объемом инвестиций около 150 миллиардов рублей, планируется создать не менее шести тысяч новых рабочих мест.

К примеру, с этого года «Специализированный застройщик «УГМК-Шерегеш» совместно с правительством Кузбасса реализует проект комплексного развития незастроенной территории СТК «Шерегеш» (КРТ) площадью 427 га. На сегодняшний день это крупнейший проект комплексного развития территории в России по площади и объемам инвестиций. Он рассчитан на 20 лет и предусматривает ввод в эксплуатацию 570 тысяч кв. м апарт-комплексов и гостиниц в стиле «шале». Общий объем инвестиций составит более 60 миллиардов рублей.

Экономика: Социальные вопросы