В Кемерове начнут пересматривать приговоры по делу о погибших детях в «Зимней вишне»

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По информации на сайте Кемеровского областного суда, апелляции на приговор восьми осужденных поступили 1 ноября 2021 года, первое рассмотрение начнется 30 ноября.

Напомним, что в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта 2018 года произошел страшный пожар, унесший жизни 64 человек, 37 из которых дети - по итогам трагедии было возбуждено четыре уголовных дела. Разбирательства длятся до сих пор.

10 ноября 2021 года Заводский районный суд огласил приговор восьми фигурантам: гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой, гендиректору и учредителю ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надежде Судденок, техдиректору «Кемеровского кондитерского комбината» Георгию Соболеву, охраннику ТРЦ Сергею Антюшину, директору и технику компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и Александру Никитину, пожарным Андрею Бурсину и Сергею Генину.

Каждому из обвиняемых было назначено наказание в виде лишения свободы в колонии на срок от 5 до 18 лет - но представителей обвинения решение суда не устроило, поэтому были поданы апелляции, приговор не вступил в силу, и фигуранты дела все это время находятся в СИЗО.

Родственники погибших категорически недовольны уровнем наказания и компенсаций морального вреда в размере одного миллиона рублей за смерть близких.

В пересмотре приговоров примут участие гражданские ответчики и юридические лица, такие как МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Помимо них, будут задействованы и представители потерпевших, родственники погибших при пожаре в торговом центре.