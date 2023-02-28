150 миллиардов рублей будет инвестировано в развитие Шерегеша до 2036 года

Абсолютно все горнолыжные секторы курорта ждет модернизация. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

27 февраля на горнолыжном курорте «Шерегеш», под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова, прошло совещание с участием властей, бизнесменов и туроператоров по социально- экономическому развитию Кузбасса. В контексте мероприятия основное внимание уделили развитию одноименного горнолыжного курорта, как самого мощного туристического кластера региона, на долю которого приходится 80% всего туризма Кемеровской области.

От шашлыков до курорта

Трудно себе представить, что еще 25 лет назад ни о каком горнолыжном курорте здесь не было и речи. Все ограничивалось 100 туристами экскурсионного поезда «Снежинка», половина из которых по выходным приезжали в Горную Шорию побродить на беговых лыжах, оставшаяся половина просто весело проводила время под шашлыки. Об этом «КП» - Кемерово рассказали местные жители. Впрочем, иногда «Шерегеш» собирал под сводами своих сосен и елей региональный бардовский фестиваль. Говорят на одном из них знаменитый гость Юрий Кукин, то ли в шутку, то ли всерьез, но совершенно, как оказалось, пророчески, предположил, что скоро здесь будут кататься вовсе не на беговых лыжах, а на горных. И туристов, здесь, мол, будет не счесть.

Похоже, мечта великого русского барда сбылась.

Мечты сбываются

- Сегодня это настоящая горнолыжная жемчужина России, - подчеркнул в своей презентации курорта заместитель губернатора Кузбасса по культуре, спорту и туризму Сергей Алексеев. - 254 объекта туриндустрии, включающих в себя, 19 подъемников, 28 прокатов, почти 80 кафе, гостиниц и ресторанов, 26 трасс, общей протяженностью 56 километров. При этом потенциал трасс огромен. Сегодня мы реально видим, что в ближайшие семь лет их протяженность можно довести до более чем 100 километров.

По задумке организаторов, инвесторов, руководителей региона и министерства социально- экономического развития страны горнолыжный курорт «Шерегеш» будет совершенствоваться поэтапно. В каждом секторе, а их сегодня пять, будет четко определен необходимый объем работ и конкретная на этот объем компания.

В секторе «B», например, уже сейчас трудятся два инвестора. Компания «Азимут» занимается развитием ресторанного и гостиничного фонда, а компания «Каскад» развивает трассы и подъемники.

Сектор «F» активно вместе с администрацией правительства Кузбасса развивает компания «УГМК». Инвесторы уже подписали соглашение с регионом об освоении свыше 400 гектаров площадей.

Сергей Алексеев отметил, что абсолютно все горнолыжные секторы ждет модернизация и строительство новых инженерных коммуникаций, систем водоснабжения, водоотведения и канализации, а также энергосистем.

- В минувшем году в секторе «А» и «В» ввели в эксплуатацию новые современные очистные сооружения. В перспективе аналогичная инженерная система появится и в секторе «Е». До конца текущего года на курорте откроют свое пожарное депо, которое на порядок повысит безопасность. Сейчас пожарная служба располагается в 30 километрах от горы в Таштаголе, - уточнил Сергей Алексеев.

В общей сложности на инфраструктурные объекты секторов А, B и Е, общее софинасирование правительства и региона составит свыше 4 млрд рублей.

Министр Максим Решетников сообщил, что в общей сложности до 2036 года в развитие всего туристического горнолыжного комплекса будет вложено порядка 150 млрд рублей.

- Это даст возможность создать более шести тысяч новых рабочих мест. И поэтому сейчас нужно думать о жилье для новых сотрудников. Рассматривать в первую очередь поселок Шерегеш и город Таштагол, - отметил Максим Решетников.

Курорту нужны самолеты

Ключевую роль в развитии курорта должна сыграть транспортная доступность. В первую очередь авиасообщение. Для этого необходимо модернизировать взлетно-посадочные полосы в аэропортах Новокузнецка и Кемерово. И, конечно, думать о строительстве новой воздушной гавани в самом Шерегеше. Ведь число туристов из отдаленных уголков России, а также из зарубежных стран, с каждым годом только растет.

После совещания во время пресс - подхода журналистам удалось спросить министра о сроках строительства нового аэропорта, а также о его финансировании.

В своем ответе Максим Решетников конкретные сроки реализации проекта не уточнил.

- А средства, учитывая ограниченные ресурсы федерального бюджета, нужно искать в новых источниках финансирования, - сообщил он.

Тем самым министр предложил решить вопрос региональным властям и бизнес-сообществам.

- Главный приоритет - развитие двух главных аэропортов Кемеровской области, - добавил Максим Решетников.

Одним из важных направлений в развитии горнолыжного туристического кластера должно стать и здравоохранение. Курорт, по мнению министра экономического развития страны должен иметь полноценный многофункциональный медицинский Центр, в котором врачи смогут оказать людям разностороннюю квалифицированную помощь.

О Кузбассе в целом

Касаясь общей социально-экономической ситуации в Кузбассе Максим Решетников подчеркнул, что главной задачей, которую сегодня решает регион, это диверсификация экономики по созданию новых рабочих мест в наугольных отраслях.

- В последние годы инвестиции в непромышленную экономику региона превысили инвестиции в угольные и металлургические отрасли в полтора раза. Производство сельскохозяйственных продуктов увеличилось на 10 %. По сравнению с 2020 годом в полтора раза выросли налоги от сектора МСП. Все это позволило Кузбассу стать одним из лидеров в стране по приросту доходов в региональный бюджет, - сообщил глава министерства.

Как стало известно «КП»-Кемерово, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал создание особой экономической зоны в Кемеровской области.

Соответствующие документы уже подписаны. А в регионе определены шесть потенциальных инвесторов, готовых реализовать в Кузбассе свои высокотехнологичные проекты более чем на 90 млрд рублей. Причем спектр отраслей крайне разнообразный

- В рамках социально-экономического развития Кузбасса для создания новых проектов в регионе правительством уже предусмотрено два с половиной миллиарда рублей, - уточнил министр экономического развития России.